McDonald's da China distribuirá NFTs em comemoração ao seu 31º aniversário

A cadeia gigante de fast-food McDonald's lançou uma coleção de 188 tokens não fungíveis (NFTs) em 8 de outubro para comemorar seu 31º aniversário no mercado chinês. Com a marca "Big Mac Rubik's Cube", os NFTs serão distribuídos entre funcionários e consumidores através de sorteio.

Os NFTs do Big Mac Rubik's Cube são projetados com base na estrutura tridimensional da nova sede do McDonald's China, que foi inaugurada junto com o lançamento dos NFTs.

Os NFTs são construídos no blockchain público Conflux e foram criados em parceria com a Cocafe, uma agência de criação de ativos digitais - garantindo que “cada trabalho é único, indivisível e não pode ser adulterado”.

Também é importante observar que a participação majoritária do McDonald’s na China é propriedade do CITIC Group, uma empresa de investimento estatal da própria República Popular da China.

O McDonald's chinês não respondeu imediatamente ao pedido de comentários sobre o lançamento da coleção.

O lançamento de uma coleção de NFTs pelo McDonald’s da China aparentemente vai contra a intenção das autoridades locais de proibir completamente todas as operações com criptomoedas no país. Recentemente, a proibição forçou a Bitmain, uma fabricante de equipamentos de mineração de criptomoedas, a interromper a comercialização de plataformas de mineração Antminer na China.

Huobi, uma corretora de criptomoedas chinesa, interrompeu o registro de novos clientes após a proibição da China e encerrará todos os seus negócios no país até o final do ano. Apesar da resistência da China, o ecossistema cripto global continua a testemunhar um crescimento consistente. Um relato do Cointelegraph mostra que a dificuldade de mineração do bitcoin se recuperou totalmente depois que os mineradores chineses migraram para jurisdições mais seguras.

