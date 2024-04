Matriz do TikTok explora possibilidades on-chain para jogos Web3 e IA

A BytePlus - o braço de tecnologia empresarial da ByteDance, Matriz do TikTok - anunciou uma incursão no Web3 por meio de uma parceria estratégica com a Mysten Labs, os desenvolvedores por trás do blockchain de camada 1 Sui.

Em um comunicado em 17 de abril, a BytePlus explicou como planeja usar seu conhecimento e experiência existentes em inteligência artificial (IA) e armazenamento de dados para fortalecer o ecossistema Sui, com foco especial em jogos Web3 e projetos SocialFi.

A parceria verá a BytePlus integrar suas soluções de ponta, incluindo o ByteHouse - um armazém de dados nativo na nuvem - com os dados de nó completo do Sui.

De acordo com o anúncio, uma integração da BytePlus poderia potencialmente impulsionar as capacidades de análise do Sui, permitindo escalabilidade infinita e processamento de dados em tempo real.

A Mysten Labs se beneficiará da natureza de alto desempenho e baixa manutenção do ByteHouse, o que poderia acelerar o fornecimento de dados para os usuários na rede Sui.

"Revolução" na análise de dados Web3

Evan Cheng, cofundador e CEO da Mysten Labs, disse que a parceria poderia "revolucionar" a análise de dados na esfera Web3.

"A integração de algoritmos visuais e de IA de ponta no Sui representa um salto à frente para a experiência do usuário nos plataformas de jogos Web3 e projetos SocialFi."

Esta não é a primeira vez que a ByteDance explora a tecnologia Web3. Em 2019, foi relatado que a empresa lançou uma joint venture com um grupo de mídia estatal chinês para desenvolver braços de negócios direcionados a blockchain e IA.

Em junho de 2020, a ByteDance procurou obter uma licença bancária virtual em Cingapura, em um esforço para entrar no cenário de finanças digitais.

Por outro lado, o Sui é uma rede de camada 1 mais recente introduzida pela Mysten Labs em março de 2022. No entanto, o desenvolvimento no ecossistema tem acelerado muito nos últimos meses com novas parcerias.

Em fevereiro, a Fundação Sui fez parceria com uma universidade nos Emirados Árabes Unidos para lançar uma academia de blockchain. Um mês depois, foi revelado que a bolsa de valores grega, ATHEX, implantaria seu novo mecanismo de arrecadação de fundos por meio do ecossistema blockchain Sui.

