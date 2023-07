Mark Zuckerberg diz que Meta "segue comprometida" com o metaverso

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, reforçou nesta semana que a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram vai manter o seu comprometimento com o desenvolvimento de tecnologias para viabilizar um metaverso próprio da empresa. O executivo falou sobre o tema durante a teleconferência de resultados da empresa.

Apesar da Meta ter superado as expectativas do mercado e apresentado uma receita trimestral de US$ 32 bilhões, a companhia segue tendo prejuízo com o metaverso. A Reality Labs, braço da empresa focado na área, registrou um prejuízo de US$ 3,74 bilhões no segundo trimestre de 2023.

Além disso, a receita da Reality Labs no período foi de US$ 276 milhões, a menor me dois anos e uma queda de 40% em relação ao segundo trimestre de 2022. Na teleconferência de apresentação dos resultados, a executiva financeira da Meta, Susan Li, disse que a queda na receita da Reality Labs foi causada pela redução nas vendas do óculos de realidade virtual Quest 2.

A projeção da empresa é que o prejuízo operacional da Reality Labs ainda aumente nos próximos trimestres de 2023 devido aos altos investimentos necessários para desenvolver os projetos e tecnologias associados ao metaverso. Entretanto, a empresa ressaltou que segue comprometida com a área.

Metaverso está morto?

"Nossos investimentos em inteligência artificial continuam. Também continuamos totalmente comprometidos com a visão do metaverso. Temos trabalhado nessas duas grandes prioridades há muitos anos em paralelo e, de muitas maneiras, as duas áreas se sobrepõem e se complementam", afirmou Zuckerberg.

Ele destacou que os planos da empresa para a área representam "um horizonte ambicioso de longo prazo, um roteiro multifacetado. Existem muitos componentes no portfólio da Reality Labs em VR, AR, metaverso, plataformas sociais, interfaces neurais, e realmente temos um horizonte de longo prazo para avaliar o retorno de nossos investimentos".

"Não posso garantir que estarei certo sobre esta aposta. Eu acho que esta é a direção que o mundo está indo", pontuou o CEO da Meta. Apesar de ter sido um dos assuntos mais discutidos no mundo da tecnologia em 2022, a popularidade do metaverso caiu desde então.

Alguns especialistas apontam que o metaverso estaria "morto", mas outros destacam que a área ainda possui potencial e precisa de tempo para melhorar sua tecnologia, reduzir custos e se tornar mais acessível para a população em geral.

