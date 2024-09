Oposição de Maduro na Venezuela quer incluir bitcoin em reservas nacionais

A proposta da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, de incluir bitcoin nas reservas nacionais do país atrai tanto venezuelanos quanto apoiadores de cripto.

No entanto, ainda há uma desconfiança persistente no sistema político do país e incerteza sobre se essa proposta poderia realmente ajudar na crise atual ou se é apenas uma manobra política.

Em 6 de setembro, Machado reconheceu em uma entrevista que muitos venezuelanos recorreram ao bitcoin como uma “tábua de salvação” durante a crise de hiperinflação do país, usando-o não apenas para preservar sua riqueza, mas também para financiar sua fuga do país.

Ela afirmou que o bitcoin “evoluiu de uma ferramenta humanitária para um meio vital de resistência” para os venezuelanos. A política propôs adotar o bitcoin em nível nacional, incluindo-o nas reservas da Venezuela para ajudar a estabilizar a economia.

Javier Bastardo, especialista em marketing da Tether na América Latina e embaixador do bitcoin na Bitfinex, disse ao Cointelegraph que considerou “a declaração legítima”, mas reconheceu que pode ter sido influenciada significativamente pelo destaque do bitcoin nas eleições dos EUA em 2024.

O ativista venezuelano do bitcoin acrescentou que isso também poderia ser uma tática para conquistar a simpatia da comunidade de bitcoin para a Venezuela, já que políticos foram acusados no passado de abusar do bitcoin como uma ferramenta política para atrair atenção ou conscientização.

Cristobal García, líder de equipe da Maker Growth e ex-gerente de crescimento da exchange latino-americana Buenbit, disse ao Cointelegraph que, neste momento, parece uma estratégia política.

Ele afirmou que Machado pode não ter uma equipe de especialistas em bitcoin ou cripto para avaliar a viabilidade da implementação de sua proposta. No entanto, ele admitiu que “não ficaria surpreso se o atual governo venezuelano já estivesse usando bitcoin como reserva”.

A comunidade cripto venezuelana acredita que incorporar bitcoin nas reservas do país poderia proporcionar vantagens significativas ao país em dificuldades.

Eles o veem como uma ferramenta potencial para estabilizar a economia e promover maior transparência financeira.

No entanto, eles enfatizam que é crucial abordar a agitação civil em andamento, pois a falha em fazê-lo poderia minar a iniciativa do bitcoin antes mesmo de começar.

Bitcoin é útil para “economias devastadas ou em guerra, como a da Venezuela”

Ernesto Contreras, fundador da plataforma de pagamentos transfronteiriços cripto Unalivio e ex-membro do conselho da Dash, disse ao Cointelegraph que o bitcoin ajudaria a diversificar e modernizar as reservas do país, “especialmente porque a liberdade que ele proporciona não é controlada por nenhum governo ou entidade bancária, ao contrário do dinheiro fiduciário.”

Para Contreras, a proposta de Machado faz muito sentido, pois amplifica o uso das criptomoedas como uma “possível solução em um país que sofreu com inflação, isolamento do sistema financeiro baseado no dólar e desvalorização da moeda.”

Anibal Garrido, minerador de bitcoin e consultor de criptoativos venezuelano, disse ao Cointelegraph que adicionar BTC ao tesouro de qualquer nação sempre será favorável devido à “visão de dinheiro sólido e à tendência de valorização ao longo do tempo” desse ativo.

García disse que “seria de grande interesse a médio prazo para muitos governos em todo o mundo”, à medida que a indústria cripto avança rapidamente.

Daniel Arraez, economista venezuelano e consultor de serviços financeiros, disse ao Cointelegraph que “economias devastadas ou em guerra, como a da Venezuela” são as mais propensas a se beneficiar da inclusão do bitcoin em suas reservas.

Arraez explicou que esses países tendem a ter economias onde o dinheiro fiduciário não cumpre as funções que o dinheiro deveria oferecer, resultando em cidadãos que buscam alternativas que forneçam uma reserva de valor. Ele acredita que essa resposta também poderia ser aplicada a uma nação.

No entanto, “as vantagens do bitcoin seriam mais difíceis de apreciar em uma economia estável.”

Bitcoin pode proteger reservas de disputas políticas

Ezio Rojas, embaixador-chefe da Polkadot e cofundador da Caracas Blockchain Week, disse ao Cointelegraph que incluir bitcoin nas reservas da Venezuela poderia tanto abordar a desconfiança interna dos venezuelanos em relação à gestão de ativos quanto proteger os ativos nacionais de interferências políticas.

Rojas afirmou que a Venezuela pode atestar os problemas de ter ativos como ouro em suas reservas, “ativos que foram até congelados no exterior devido a disputas políticas internas”.

No início de 2019, Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela, alegando que as eleições de 2018 foram fraudulentas e inconstitucionais. Essa declaração levou a um dilema diplomático sobre a legitimidade do governo da Venezuela, particularmente no que diz respeito às reservas de ouro do país, mantidas no Banco da Inglaterra.

Devido às disputas políticas em andamento, US$ 3 bilhões em ativos venezuelanos permanecem congelados. Este caso estabeleceu um precedente significativo, levantando questões sobre quem controla, em última instância, os ativos de reserva de um país em meio a turbulências políticas.

Não é surpresa, então, que um ativo não confiscável e transparente como o bitcoin seja atraente.

Arraez argumentou que o bitcoin poderia “ajudar a recuperar a confiança nas instituições estatais, permitindo auditorias e controles sobre o uso de fundos públicos.” A “transparência adicional e a supervisão em tempo real dos fundos nacionais são fundamentais e um passo importante para recuperar a confiança na gestão de recursos públicos.”

José Rafael Peña, parceiro da SNS na mineradora ViaBTC e repórter cripto baseado na Venezuela, disse ao Cointelegraph que concorda com Arraez, destacando que é imperativo “sempre estar ciente tanto de sua [dos ativos] localização quanto das instituições que os gerenciam.”

Rojas acredita que a Venezuela deveria seguir o exemplo de El Salvador, mantendo reservas de bitcoin em uma carteira pública para “trazer um novo nível de transparência para o país.”

A estabilidade política deve vir antes da adoção do bitcoin na Venezuela

A turbulência na Venezuela em torno das eleições de 2024 decorre da contínua instabilidade política e econômica do país, combinada com alegações de fraude e manipulação eleitoral, com governos ocidentais se recusando a reconhecer a legitimidade do novo governo do presidente Nicolás Maduro.

Os países que acolheram publicamente a reeleição de Maduro são, em sua maioria, aqueles simpáticos ao regime chavista, que são parceiros econômicos e ideológicos tradicionais, como Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Síria, Turquia, Bolívia e Cuba, entre outros.

Muitos venezuelanos afirmam que as eleições foram fraudadas, com a crença generalizada de que Edmundo González, que foi exilado na Espanha em 8 de setembro, era o verdadeiro vencedor.

Verificar essas alegações exigiria acesso aos registros de votação, que estão sob controle de instituições ligadas a Maduro.

A recusa da administração em conceder acesso a esses registros provocou diversas manifestações em toda a Venezuela, que, por sua vez, foram reprimidas pelo governo, resultando em várias fatalidades.

Para Arraez, o regime de Maduro revelou suas verdadeiras intenções. Ele afirmou que, embora inicialmente se apresentasse como um estado democrático, agora está perseguindo qualquer instituição ou ator que se oponha a ele.

Peña não é muito otimista, pois Maduro e o ramo militar que o apoia têm a palavra final. Ele acredita que Maduro deseja claramente permanecer no poder, independentemente do custo.

Bastardo espera que o regime chavista seja removido por meio de uma eleição para restaurar a estabilidade institucional, mas afirma que “a Venezuela está em um momento terrível de nossa história”.

Ele acredita que o governo não tem incentivo para seguir a verdadeira vontade do povo venezuelano, pois percebeu que a comunidade internacional não tomará medidas, o que faz com que se sinta cada vez mais confiante em usar violência, coerção e terrorismo de estado.

Se a solução para a crise for a saída de Maduro do cargo, então as opções da Venezuela parecem escassas. Um observador da indústria cripto local, que falou ao Cointelegraph sob condição de anonimato, argumentou que o único caminho a seguir para o regime é uma escalada militar severa, uma grande traição dentro do círculo íntimo de Maduro ou uma negociação oferecendo um incentivo convincente para que ele renuncie.

Uma vez restaurada a estabilidade política, as iniciativas relacionadas ao bitcoin poderiam ser adotadas de forma mais eficaz, mas será provável que a supervisão cidadã seja necessária para reconstruir a confiança nos políticos venezuelanos.

O bitcoin só pode ajudar a inflação da Venezuela até certo ponto

Muitos observadores notaram que a capacidade do bitcoin de enfrentar os problemas econômicos da Venezuela é limitada enquanto a impressão de dinheiro centralizado puder continuar sem controle, seja sob o governo de Maduro ou qualquer outro governo.

De acordo com o Banco Central da Venezuela, a hiperinflação atingiu seu pico entre 2016 e 2019, quando as taxas de inflação dispararam em 53.798.500%. Desde 2020, a Venezuela conseguiu reduzir suas taxas de inflação dramáticas, mas o problema persiste.

Bastardo afirmou que, se o governo ainda puder apertar o botão da máquina de impressão de dinheiro fiduciário, nada mudará:

"Se ainda houver a possibilidade de criar dinheiro inorgânico e emiti-lo sem controle, é improvável que até mesmo o uso do bitcoin altere o cenário de inflação."

Contreras argumentou que tudo depende da disciplina fiscal de um país, comparando a situação ao orçamento doméstico: "Em uma casa, números vermelhos são dívidas com os bancos, e em um país, isso se transforma em inflação porque os políticos adoram imprimir mais dinheiro."

"Se você gasta mais do que ganha, não importa se muda de emprego — você sempre estará no vermelho", ele disse.

Garrido comentou que, embora o bitcoin ofereça propriedades únicas que poderiam ajudar a combater a inflação, ele não deve ser visto como um "milagreiro", pois a hiperinflação é uma questão multifacetada.

Incluir o bitcoin nas reservas de uma nação pode ser um passo na direção certa, mas deve ser acompanhado por medidas mais amplas, especialmente a estabilidade política.

Contreras afirmou que a Venezuela sofre há décadas com problemas estruturais, incluindo políticas monetárias equivocadas, como controles de preços, dependência do petróleo, falta de transparência e isolamento internacional.

Embora "o bitcoin possa ajudar a adicionar interconexão ao novo mercado que temos pela frente, os problemas subjacentes do país precisam ser abordados primeiro, com disciplina fiscal aplicada ao orçamento nacional."

