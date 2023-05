CEO da Epic Games zomba de executivo que disse que 'metaverso está morto'

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, continua otimista sobre o metaverso e reforçou essa posição ao zombar de uma análise recente de que os mundos virtuais online estariam "mortos". O agora bilionário, criador do Unreal Engine e do jogo Fortnite, fez um post no Twitter na terça-feira, 9, em que zombou de um artigo publicado no site Businnes Insider com o título "RIP Metaverso, mal te conhecemos".

O artigo foi escrito pelo CEO de uma empresa de relações públicas, Ed Zitron. Nele, o executivo afirma que a "tecnologia outrora badalada" havia "morrido após ser abandonada pelo mundo dos negócios". Ele destaca que a plataforma de realidade virtual da Meta, Horizon Worlds, não teria cumprido sua "grande promessa" de se tornar o futuro da internet.

Zitron também menciona projetos como o Decentraland e o Otherside da Yuga Labs como exemplos de metaversos que aparentemente falharam em cumprir as altas expectativas dos seus defensores. Ele afirmou que os investidores voltaram sua atenção para a nova moda entre as grandes empresas de tecnologia: a inteligência artificial gerativa.

No entanto, Tim Sweeney não parece concordar com essa análise, sugerindo que existem 600 milhões de usuários em plataformas de mundos virtuais como Fortnite, Minecraft, Roblox, The Sandbox e VR Chat, indicando que o metaverso não estaria tão morto assim, mesmo com a perda de popularidade e atenção.

"O metaverso está morto! Vamos organizar um velório online para que nós, 600.000.000 de usuários ativos mensais no Fortnite, Minecraft, Roblox, PUBG Mobile, Sandbox e VRChat possamos lamentar sua passagem juntos em 3D e em tempo real", brincou o executivo em um post no Twitter. Ele recebeu apoio do CEO do The Sandbox, Sebastien Borget.

Projetos para o metaverso

Em abril de 2022, a Epic Games anunciou uma rodada de financiamento de US$ 2 bilhões com o objetivo de acelerar os planos da empresa para o metaverso. A rodada de captação incluiu um investimento de US$ 1 bilhão do Sony Group e da KIRKBI, a empresa controladora por trás do LEGO Group.

A rodada aconteceu pouco depois que o LEGO Group e a Epic Games anunciaram que estavam entrando em uma parceria de longo prazo para construir um metaverso "para toda a família". Nenhuma das empresas ainda revelou quais são os planos para o projeto. No entanto, o CEO do Lego Group, Niels Christiansen, disse ao Financial Times no início deste ano que planeja anunciar mais detalhes sobre a colaboração.

