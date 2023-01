LG quer integrar o metaverso em seus aparelhos de TV com nova parceria

A gigante de tecnologia sul-coreana LG Electronics anunciou uma parceria com a plataforma de tecnologia baseada em nuvem Oorbit e Pixelynx — uma empresa que está construindo um ecossistema integrado de música, jogos e Web3 — para trazer o metaverso diretamente para as salas de estar dos espectadores.

Announced just in time for #CES2023, we’re excited to announce that we have partnered with @LGElectronics to bring interoperable gaming and social experiences directly to your LG Smart TVs.

READ: https://t.co/nppJZe650B

