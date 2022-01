Ladeira abaixo? Até onde vai a queda no preço do bitcoin?

Por Lucas Costa*

O bitcoin tem queda essa semana, com o mercado sofrendo com novas notícias relacionas à política de aumento de taxa de juros do Fed, sendo que o principal criptoativo já apresenta uma correlação grande com os mercados tradicionais. As empresas de tecnologia tem forte queda, enquanto o Nasdaq segue pressionado na venda.

A análise do volume em níveis de preço do bitcoin está presente no gráfico abaixo, em que cada barra representa o volume de bitcoin negociado em cada nível de preço, desde a pernada de alta de agosto de 2021. Observamos que a região de US$48.000 tem negociação bem intensa, seguida pela região que o preço se encontra agora. A ferramenta nos mostra que estamos em uma importante área de decisão e confirma a lateralidade comentamos.

O gráfico diário mostra rompimento da região da média móvel de 200 períodos em US$48.693, que era um importante suporte e agora se torna resistência. A linha da tendência de baixa (vermelho), que conecta topos descendentes nos permite acompanhar a tendência de curto prazo e não temos call de compra enquanto ela não for rompida. Estamos acompanhando a pernada de alta entre julho e outubro de 2021 para determinar regiões de retração de Fibonacci (faixas de correção baseadas em proporções de movimento), sendo que as principais retrações estão em US$40.188 (61,8% de Fibonacci) e US$35.616 (76,4% de Fibonacci).

O cenário de curto prazo possui indecisão, mas ressaltamos a importância da atuação da região entre US$37.600 e US$40.000 como suporte, que caso perdido pode levar aos US$35.616. Em um cenário altista, o rompimento da linha de tendência pode promover aceleração de movimento e possui resistência em US$48.850 e US$55.120.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

