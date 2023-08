Onde assistir o jogo do Flamengo x Grêmio hoje, quarta, 16, pela Copa do Brasil; veja horário

O Flamengo e o Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela semifinal da Copa do Brasil.

O clube carioca é o atual campeão da competição e espera uma vitória marcante nesta temporada. No entanto, vive uma fase complicada desde a eliminação da Libertadores.

Além disso, o Flamengo não vence há três partidas com duas derrotas e um empate. Desta vez, como o time joga em casa, há uma forte expectativa da torcida por uma vitória sem grandes dificuldades. O time marcou 12 e sofreu três gols em três partidas da competição, com média de quatro gols marcados e 1 sofrido por jogo.

Por outro lado, o Grêmio pode surpreender o rival, pois acabou de vencer o Fluminense em uma partida em Porto Alegre.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Flamengo x Grêmio da Copa do Brasil hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo e Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere e na Globo.

Como assistir o jogo do Flamengo online?

A partida será transmitida pelo Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Flamengo ?