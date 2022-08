Investidores se preparam para atualização da Ethereum e produtos de ETH disparam; de bitcoin caem

Os produtos de investimento em Ethereum aumentaram 2,36% para US$ 6,81 bilhões em ativos sob gestão (AUM) ao longo de agosto, superando os produtos em Bitcoin que tiveram uma queda de 7,16% para US$ 17,4 bilhões.

Os números foram apresentados em um novo relatório da CryptoCompare.

Isso também se refletiu nos volumes de negociação de produtos de bitcoin e ether, com o produto de bitcoin mais notável da Grayscale, GBTC, experimentando uma queda de 24,4% no volume, enquanto seu produto Ethereum, GETH, aumentou 23,2%. O relatório da CryptoCompare sugeriu que o altamente antecipado Merge da Ethereum foi a causa por trás da mudança nos volumes de negociação:

“De fato, mesmo em um nível mais granular, nenhum produto bitcoin coberto neste relatório teve ganhos de AUM ou volume no mês de agosto. Podemos estar vendo o interesse se afastar do bitcoin no curto prazo, já que os produtos baseados em Ethereum prendem a atenção com a tão esperada fusão no horizonte.”

Os números mensais de AUM para produtos de investimento em ativos digitais caíram 4% no geral, o que foi amplamente atribuído a uma queda de 6% do produto GBTC da Grayscale, pois representa US$ 13,4 bilhões do total de US$ 25,8 bilhões de ativos digitais sob gestão em 53,4%.

As maiores entradas vieram de produtos sob o guarda-chuva “Outros”, representando produtos não-Bitcoin e Ether, que tiveram um aumento de 12,3% para US$ 1,13 bilhão nas primeiras três semanas, de acordo com o relatório.

Apesar do mercado em baixa, várias instituições financeiras conceituadas lançaram produtos de investimento em criptomoedas ao longo do mês de agosto. Esses produtos vêm na forma de fundos negociados em bolsa (ETFs), certificados negociados em bolsa (ETC), notas negociadas em bolsa (ETN) e produtos fiduciários.

Entre os mais notáveis ​​estava o fundo à vista privado Bitcoin Trust da BlackRock, um movimento que trouxe uma afirmativa de que “aqui vem Wall Street” do ex-CEO da Grayscale Barry Silbert. O lançamento do Bitcoin Trust da maior gestora de ativos do mundo veio após sua parceria com a Coinbase para fornecer a seus clientes serviços de negociação institucional.

Charles Schwab foi outra instituição financeira que fez uma jogada este mês, tendo lançado seu próprio “Schwab Crypto Thematic ETF” com o código STCE na Bolsa de Valores de Nova York, que fornece exposição a uma mistura de empresas de mineração e staking, juntamente com várias empresas baseadas em blockchains.

A BetaShares lançou o primeiro ETF focado no Metaverse da Austrália na Australian Stock Exchange (ASX), juntamente com um novo ETF focado no Metaverso e em tokens não fungíveis (NFTs) lançado pela empresa financeira SoFi.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok