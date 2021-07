Investidores de criptomoeda inspirada em Donald Trump têm dados vazados

As identidades de mil usuários que se cadastraram no site associado à Magacoin, criptomoeda que possui como tema o slogan da campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, “Make America great again” (MAGA), foram expostas.

De acordo com publicação do jornal The Guardian, na quinta-feira, 22, alguns dos usuários são personalidades conservadoras da mídia e figuras do partido republicano dos Estados Unidos. A magacoin é descrita como “uma moeda digital para a comunidade MAGA”.

Um hacker teve a habilidade de invadir a segurança do website e expôs e-mails, senhas, endereços de carteiras digitais e endereços de IP dos usuários que compraram a moeda, lançada há uma semana.

A Magacoin é uma moeda criada pelos conservadores que apoiam a política “America First” após se frustrarem com o resultado das eleições de 2020, que substituíram Trump por Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. A criptomoeda seria um meio de contra-atacar e apoiar os candidatos que são entusiastas do lema “Make America great again” nas eleições de 2022 e outras mais.

O resultado das eleições de 2020 foi fortemente contestado pelos conservadores nos Estados Unidos, que afirmam que houve fraude nos resultados, favorecendo o partido democrata.

Aproximadamente 75 milhões de moedas foram emitidas, representando o número de pessoas que votaram para eleger Trump em novembro de 2020.

Texto traduzido e republicado com autorização da CoinDesk