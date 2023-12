Investidor misterioso acumula R$ 8 bilhões em bitcoin e intriga mercado

O mercado de criptomoedas concentrou as atenções em um novo mistério nos últimos dias: um endereço de carteira digital reúne agora cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 8 bilhões, na cotação atual) em bitcoins. Entretanto, ninguém sabe quem é o dono desse endereço.

Dados disponíveis em diversas plataformas de monitoramento de redes blockchain permitem que os investidores tenham acesso a várias informações sobre a carteira, incluindo seu endereço, saldo total e movimentações de ativos realizadas. Porém, as redes não contêm informações sobre a identidade do dono da carteira.

As plataforma ArkhamIntel, BitInfoCharts e Blockchain.com compartilharam dados que mostram que as operações da carteira de bitcoin começaram em 2 novembro de 2022. A data chamou a atenção do mercado, já que é pouco antes da falência da corretora de criptomoedas FTX.

À época, a exchange era a segunda maior do mercado e a sua quebra gerou um efeito cascata no mercado, com outras falências e fortes desvalorizações de ativos. Mesmo assim, qualquer relação entre a carteira e a corretora é apenas especulação no momento.

Os dados apontam ainda que o responsável pela carteira foi transferindo bitcoins para ela ao longo dos últimos meses. Com isso, ele partiu de um saldo de US$ 102 no início de novembro para a marca bilionária atingida nos últimos dias. Considerando a quantidade de bitcoins, o salto foi de 0,005 unidade para 39,26 unidades.

Maiores carteiras de bitcoin

Com isso, o endereço passou da 83ª posição entre as carteiras com mais unidades da criptomoeda acumuladas para a 16ª posição, uma ascensão significativa em cerca de um ano. E as compras seguem em andamento: apenas nos últimos dias, foram 1.633 unidades do ativo adquiridas.

No momento, ainda não há como determinar a identidade do investidor. Em agosto deste ano, os investidores também tentaram descobrir a identidade do dono de uma carteira que adquiriu US$ 3 bilhões em bitcoin e se tornou a terceira maior detentora do ativo.

Nesse caso, porém, a empresa de inteligência de mercado Arkham Intel pôs fim ao mistério e revelou que a plataforma de negociação de ativos RobinHood é a dona da carteira digital, a partir de análises das origens de transações e compras. Atualmente, as maiores carteiras com o ativo são todas vinculadas a corretoras de criptomoedas, indicando que o novo endereço pode ter alguma ligação com esse setor ou com companhias do mercado financeiro.