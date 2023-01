Incorporadora usa realidade aumentada para mostrar prévia de empreendimento a clientes

Uma incorporadora está apostando no uso da realidade aumentada para que seus clientes tenham experiências imersivas na hora de buscar por um apartamento. Com a nova ferramenta, será possível verificar o prédio diretamente da calçada, como se este já estivesse pronto.

"A tecnologia da realidade aumentada proporciona ao cliente uma percepção verossímil do projeto. Os clientes conseguem visualizar exatamente como será o empreendimento gerando desejo", comentou Tatiana Muszkat, Diretora Institucional e de Marketing da You,inc, incorporadora responsável pelo empreendimento.

Quando o assunto é realizar o sonho da casa própria, cada detalhe pode fazer a diferença e nem sempre os empreendimentos, principalmente os de apartamentos, estão prontos para que seja possível fazer essa análise detalhada. Comprar na planta pode ser o caminho mais fácil e barato, mas não oferece a melhor prévia de como será o empreendimento após concluídas as obras.

Este não será o caso do novo empreendimento da You,inc na Oscar Freire. As pessoas que passarem pela rua poderão visualizar exatamente como o prédio será após as construções, graças à realidade aumentada. Basta baixar o aplicativo e apontar a câmera do celular para a fachada e o cenário de obras vira um prédio pronto.

"Trazer o novo lançamento da You,inc na Oscar Freire para a interação em realidade aumentada é contribuir para que as pessoas entendam a imponência do empreendimento, que será uma referência arquitetônica em um dos bairros mais valorizados de São Paulo", disse Felipe Toledo, arquiteto e fundador da Inbuilt, empresa que desenvolve o projeto para a You,inc.

Segundo a incorporadora, o projeto demorou aproximadamente um mês para ser desenvolvido. A partir da base da arquitetura, o fornecedor fez a modelagem da fachada e por geolocalização foi realizada a implantação da fachada em realidade aumentada no próprio terreno.

A You,inc é especializada em apartamentos inteligentes e compactos, buscando oferecer “soluções que apresentam o futuro da moradia e da mobilidade urbana”, segundo o seu site oficial. Com mais de 13,1 mil unidades concluídas, a incorporadora chegou a ganhar o prêmio Master Imobiliário em 2021 na categoria Profissional Oportunidade Estratégica.

