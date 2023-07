Hackers de cripto roubam US$ 3,3 bi a menos em 2023, mas um golpe ainda preocupa especialistas

Um relatório recente da Chainalysis aponta que no primeiro semestre de 2023 o montante de criptomoedas roubadas por hackers reduziu significativamente. Até junho, os cibercriminosos roubaram pouco mais de US$ 1 bilhão, ou US$ 3,3 bilhões a menos que no último ano. No entanto, um tipo de golpe com criptomoedas ainda preocupa os especialistas da empresa de análise em blockchain: o sequestro virtual, ou “ransomware”.

Os ataques de ransomware, segundo dados apurados pela Chainalysis, já movimentaram pelo menos US$ 449,1 milhões desde o início de 2023. O valor já é US$ 175,8 milhões a mais do que o que foi roubado em 2022.

Até o momento, o ransomware é o único tipo de golpe com criptomoedas que está evoluindo em 2023. Se o ritmo continuar, até o fim do ano serão roubados US$ 898,6 milhões em criptomoedas apenas com o ransomware.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Hackers de ransomware estão no ritmo de seu segundo maior ano de todos os tempos”, disse o documento. “Se esse ritmo continuar, os invasores de ransomware extorquirão US$ 898,6 milhões das vítimas em 2023, perdendo apenas para os US$ 939,9 milhões de 2021”.

Os fluxos de criptomoedas encaminhadas para endereços ilícitos caíram 65% em comparação com o primeiro semestre de 2022, segundo a Chainalysis.

O declínio nos roubos com criptomoedas neste ano é “notável”, segundo especialistas da Chainalysis, já que a cotação dos principais criptoativos está em alta desde o início de 2023.

“Normalmente, movimentos de preços positivos se traduzem em maior receita de golpes, provavelmente porque o aumento da exuberância do mercado e o ‘medo de ficar de fora’ tornam as vítimas mais suscetíveis aos argumentos dos golpistas. Mas o declínio drástico do golpe de 2023 reverte essa tendência de longa data”, comentaram os especialistas no estudo.

O que é o “sequestro virtual” e como se proteger

O ransomware é um tipo de “vírus” que tem como objetivo realizar o sequestro de dados. A partir da criptografia, ferramenta utilizada para manter os dados pessoais da vítima como “reféns”, hackers cobram resgates, geralmente em criptomoedas, para devolvê-los às vítimas.

Este tipo de cibercrime que ficou popularmente conhecido como “sequestro virtual” se tornou bastante popular nos últimos tempos. Para se proteger dele, “prevenir é melhor do que remediar”, dizem os especialistas da Kaspersky. “Um olhar atento e o software de segurança certo são cruciais. Verificações de vulnerabilidade também podem ajudar você a encontrar intrusos em seu sistema”.

“Primeiro, é importante ter certeza de que seu computador não é um alvo ideal para o ransomware. O software do dispositivo deve estar sempre atualizado para se beneficiar dos mais recentes patches de segurança. Além disso, é essencial ter uma ação cuidadosa, especialmente no que diz respeito a sites e anexos de e-mail fraudulentos”, acrescentam.

Caso não seja possível prevenir a situação, ainda é possível resolvê-la com um “plano de contingência”, segundo a Kaspersky. “No caso de um ransomware, um plano de contingência consiste em ter um backup de seus dados”

Apesar da boa notícia com a queda no valor roubado por hackers de criptomoedas em 2023, a Chainalysis ressalta a necessidade de se manter alerta e buscar evitar comportamentos que facilitem invasões como a de ransomware.

“Essa diminuição nos fluxos para endereços ilícitos mostra que os esforços dos setores público e privado estão valendo a pena — a pressão das autoridades parece estar diminuindo a atividade criminosa, enquanto as empresas de cripto estão fazendo sua parte para proteger os usuários de golpes e impedir os ataques hackers que têm tem sido um problema nos anos anteriores, especialmente para protocolos DeFi. No entanto, o roubo persistente do ransomware demonstra a necessidade de permanecer vigilante”, concluíram os especialistas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok