Gestora brasileira supera empresas dos EUA e é lider global em captação em ETFs de criptomoedas

Um novo relatório da Bloomberg apontou que a empresa brasileira Hashdex, superou as empresas norte-americanas e figura na primeira posição como a companhia que mais captou investimentos no mundo através de ETFs de índices de criptomoedas.

De acordo com os dados, no acumulado do ano, a empresa sediada no Rio de Janeiro, atraiu US$ 117,9 milhões. Em segundo lugar aparece a companhia 21Shares, que captou US$ 54,3 mi. Na terceira posição está a companhia da Suiça, Seba Bank, que atraiu pouco mais de US$ 15 mi. Na sequência figuram as norte-americanas Vaneck e Wisdom Tree.

Atualmente, a Hashdex possui na bolsa brasileira seis ETFs que seguem índices de criptoativos. O principal destaque é o HASH11, que replica o NCI – índice criado pela empresa em parceria com a Nasdaq. O produto já se consolidou como o segundo maior no ranking geral da B3, com mais de 150 mil investidores.

O HASH11 também é líder em captação de recursos. No acumulado do ano, já atraiu mais de US$ 80 milhões.

"Estamos contentes com a confiança depositada em nossos produtos. Esse resultado revela o esforço do nosso trabalho em oferecer aos investidores brasileiros, e também de outros países, as melhores estratégias de investimento para o mercado de criptoativos em veículos seguros e regulados. acesso seguro e regulado para diferentes segmentos do mercado de criptoativos", comenta Samir Kerbage, CTO da Hashdex.

1.000 Bitcoins

Em outro resultado positivo das empresa que trabalham com ETF e fundos de investimento com exposição em criptomoedas no Brasil, a QR anunciou que o QBTC11, primeiro ETF 100% bitcoin da América Latina, atingiu a marca de mais de 1.000 bitcoins sob custódia.

Lançado pela QR Asset Management em 23 de junho de 2021, o ETF completou um ano no mercado e conta com um patrimônio líquido de R$ 110,16 milhões. O fundo, autorizado pela CVM e listado na B3, replica o preço do bitcoin seguindo o mesmo índice utilizado pelo Chicago Mercantile Exchange Group, a maior bolsa de derivativos do mundo.

"É perceptível o interesse do público em participar deste mercado. Um dos objetivos da QR sempre foi garantir opções seguras e simples de exposição ao bitcoin. Apesar da queda de preço desde o lançamento do QBTC11d, a quantidade de bitcoins sob custódia é, hoje, 58% maior do que era no primeiro dia de negociação do ETF", destacou Theodoro Fleury, gestor da QR Asset Management.

