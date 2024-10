Galípolo diz que Drex pode 'produzir uma revolução' no sistema financeiro do Brasil

Gabriel Galípolo, atual diretor e próximo presidente do Banco Central, afirmou neste mês que o Drex tem potencial para "produzir uma revolução" no sistema financeiro do Brasil, com destaque para o mercado de crédito. Ele explicou que o projeto possui características que poderiam contribuir para a redução do custo do crédito no país.

O economista falou sobre o tema no início de outubro, durante a sabatina no Senado Federal que antecedeu a sua aprovação como próximo presidente da autarquia, sucedendo Roberto Campos Neto. Em sua fala, ele destacou que uma de suas prioridades será reduzir o custo do crédito para os brasileiros.

Galípolo disse que a criação da infraestrutura por trás do Drex, uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês), poderá oferecer os "recursos necessários" para atingir esse objetivo, incluindo a redução do chamado spread bancário, a diferença entre os custos de captação das instituições financeiras e as taxas de juro cobradas dos consumidores.

"A própria ideia do Drex permite que a gente consiga avançar e produzir uma revolução, ao termos essa infraestrutura pública digital, para o crédito colateralizado, viabilizando a redução dos spreads", explicou o próximo presidente do Banco Central.



Ele avaliou ainda que uma das principais vantagens da versão digital do real é a automatização de diferentes processos, o que tende a reduzir o custo de diversas operações, incluindo a concessão de crédito. A vantagem deverá ser maior em operações de risco maior, como a de rotativos de cartões de crédito, segundo Galípolo.

Galípolo e Drex

Até o momento, o próximo presidente do Banco Central deu poucas declarações públicas sobre o Drex. Em abril deste ano, ele chegou a comentar que a iniciativa dependia da capacidade do "setor privado ter uma solução adequada que não existe ainda" para problemas de privacidade e segurança.

"Nem as maiores empresas do mundo do setor tecnológico conseguiram oferecer [soluções] de uma maneira que seria adequada", comentou, destacando que a agenda era "desafiadora". O tema tem sido um dos principais desafios do piloto, mas o Banco Central iniciou pouco depois testes com ferramentas de privacidade.

Meses depois, em agosto, Galípolo compartilhou uma avaliação mais otimista sobre o projeto. Em sua avaliação, o Drex pode contribuir para reduzir a taxa de juro do Brasil ao criar avanços na área de concessão de crédito com garantias.

Ele comentou ainda que as "transformações aceleradas" do ecossistema financeiro devido à digitalização, com a entrada de fintechs e empresas privadas de concessão de crédito para competir com instituições bancárias, a implementação do Pix e agora o Drex fortaleceram a economia brasileira, mas também introduziram novos desafios.