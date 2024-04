FTX quer iniciar no final de 2024 pagamentos para clientes prejudicados por falência

A corretora de criptomoedas FTX revelou que pretende iniciar os pagamentos para seus clientes prejudicados pela falência da exchange no final de 2024. A empresa compartilhou um plano de ressarcimentos no final de janeiro deste ano, mas a estratégia foi criticada e revoltou as vítimas da quebra.

As informações sobre o início dos pagamentos foram compartilhadas em uma reunião com as autoridades das Bahamas, país sede da FTX. A corretora abriu no início de março uma plataforma para que os clientes afetados enviem suas informações e possam receber valores devidos pela empresa.

Até o momento, a corretora de criptomoedas não informou se haverá uma fila de prioridades entre os clientes para o ressarcimento e se pretende realizar os pagamentos de forma escalonada. A falência foi decretada em novembro de 2022, e os clientes esperam os pagamentos desde então.

De acordo com a FTX, o valor que será considerado para o ressarcimento levará em conta a cotação dos ativos dos clientes em dólar no momento em que a falência foi declarada. Naquele momento, porém, o mercado já tinha registrado uma forte queda, o que desvalorizou a maioria das criptomoedas. Por isso, os clientes não recuperarão integralmente seus fundos.

Como exemplo, se um investidor da FTX tinha 1 bitcoin na exchange, o ativo valia cerca de US$ 17 mil no momento do anúncio da falência, e esse será o valor que o cliente receberá. Desde então, porém, o bitcoin valorizou mais de 300%, e o mesmo 1 bitcoin valeria agora mais de US$ 70 mil.

Dados reunidos pelas autoridades indicam que a FTX tinha cerca de 15 milhões de clientes antes da falência. No total, eles têm direito a receber entre US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões em ativos perdidos. Como uma forma de reunir o valor, a exchange tem vendido diversos ativos nos últimos meses.

Condenação de ex-CEO

Apesar da reunião com as autoridades das Bahamas ter ocorrido em 15 de março, os detalhes discutidos foram revelados apenas recentemente. Alguns dias após o encontro, o ex-CEO e fundador da corretora de criptomoedas, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão nos Estados Unidos.

Bankman-Fried é acusado de ter liderado as operações da FTX que resultaram na falência surpreendente da corretora. Na época, a exchange era a segunda maior do mercado e o então CEO tinha uma fortuna bilionária. Bankman-Fried foi considerado culpado em novembro de 2023, incluindo de sete acusações de fraude.

A quebra ocorreu quando investidores descobriram que a exchange misturava fundos da própria empresa com os de clientes e usava o dinheiro para investir em projetos arriscados no mercado e também em gastos pessoais de executivos. A revelação resultou em uma onda de saques pelos clientes e uma crise de liquidez na corretora, que não foi capaz de confirmar todos os saques.

