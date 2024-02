FTX revolta clientes que tiveram prejuízo bilionário com falência ao anunciar pagamentos parciais

A FTX tem sido duramente criticada nas redes sociais após explicar na última quarta-feira, 31, como funcionará o pagamento para os clientes que tiveram prejuízo bilionário com a falência da então segunda maior corretora de criptomoedas do mundo. Para muitos, o plano deve acabar prejudicando os investidores e seria apenas um ressarcimento parcial.

Durante uma audiência referente à recuperação judicial da empresa, representantes da companhia explicaram que os pagamentos deverão começar neste ano e terão como referência o valor em dólar do preço dos ativos dos clientes no momento em que a FTX declarou falência, em novembro de 2022.

Na prática, clientes apontam que a decisão implica um prejuízo financeiro. Como exemplo, se um investidor da FTX tinha 1 bitcoin na exchange, o ativo valia cerca de US$ 17 mil no momento do anúncio da falência, e esse será o valor que o cliente receberá. Desde então, porém, o bitcoin valorizou mais de 130%, e o mesmo 1 bitcoin valeria agora mais de US$ 43 mil.

"[Estabeleceram o valor] no ponto mais baixo do clico de queda [dos ativos], então estão nos roubando uma segunda vez. Parabéns", comentou um usuário em um post na rede social X, o antigo Twitter. Outro disse que os clientes "não estão sendo pagos de volta. Eles estão recebendo um valor de falência 'dolarizado', representando uma enorme perda para todos os clientes".

A revelação fez com que o preço do FTT — criptomoeda nativa da corretora — voltasse a desabar. O ativo caiu mais de 13%. Especialistas acreditam que a queda também ocorreu devido ao abandono por parte da corretora de planos para retomar as operações e reabrir sua plataforma de negociação de criptoativos.

Apesar das críticas, o plano de pagamentos da FTX já foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos e não deverá ser alterado. Dados reunidos pelas autoridades indicam que a FTX tinha cerca de 15 milhões de clientes antes da falência. No total, eles têm direito a receber entre US$ 30 bilhões e US$ 35 bilhões em ativos perdidos.

Para ter direito ao ressarcimento, os investidores precisarão enviar um comprovante de que tinham criptomoedas sob custódia da corretora. Ainda não há um cronograma claro sobre os pagamentos, mas eles devem começar nos próximos meses de 2024, sem data final prevista.

Como uma forma de reunir o valor, a exchange tem vendido diversos ativos nos últimos meses. Mais recentemente, ela se desfez de mais de US$ 1 bilhão em participações no ETF de bitcoin da Grayscale.

