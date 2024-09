Fraudes com criptomoedas crescem 45% nos EUA e prejuízo supera US$ 5 bilhões, diz FBI

O FBI divulgou um relatório nesta semana em que revelou que os golpes envolvendo criptomoedas nos Estados Unidos cresceram 45% em 2023 na comparação com o ano anterior, totalizando perdas de mais de US$ 5,6 bilhões (R$ 31,71 bilhões, na cotação atual) para as vítimas.

De acordo com o relatório, foram identificados 69 mil denúncias feitas por vítima desses golpes no ano passado. Apesar das cifras significativas, os golpes envolvendo ativos digitais representaram 10% do total de denúncias feitas por vítimas de golpes financeiros ao FBI.

O que chama a atenção, porém, é a fatia elevada ao considerar o impacto financeiro: as fraudes com criptomoedas foram responsáveis por quase metade de todo o valor obtido de golpes financeiros nos Estados Unidos ao longo de 2023.

Os dados do FBI indicam que as vítimas mais comuns desses golpes são pessoas com mais de 60 anos, seguidos por investidores entre 30 e 40 anos. Em geral, os golpes relatados se concentram em falsas oportunidades de investimento, buscando atrair pessoas interessadas em supostos ganhos significativos e rápidos.

Ao longo dos anos, a promoção generalizada das criptomoedas como um veículo de investimento, combinada com uma mentalidade associada ao medo de perder a oportunidade', permitiu que criminosos atingissem consumidores e investidores de varejo – especialmente aqueles que procuram lucrar com o investimento, mas não estão familiarizados com a tecnologia e os riscos inerentes", diz o FBI.

Golpe em apps de namoro

Além do FBI, outras agências norte-americanas também têm monitorado golpes com ativos digitais. No início deste ano, a Comissão e Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) divulgou um alerta sobre golpes em aplicativos de namoro e de troca de mensagens.

Segundo o alerta, os aplicativos são usados para estabelecer contato com a vítima e então indicar falsas oportunidades de investimento que chamam a atenção pelo potencial de lucro. Entretanto, o investimento só poderia ser feito enviando a quantia diretamente para o golpista, levando à perda.

Entre as dicas para evitar esses golpes, estão "nunca misturar dinheiro com relacionamentos a distância", "fazer todo o possível para verificar a identidade da outra pessoa", "verificar o site indicado para negociação" e se lembrar de uma frase importante: "Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é".