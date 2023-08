Conheça o clube privado que será inaugurado na Cidade Matarazzo

Uma casa fora de casa para encontrar amigos em uma balada, hotel e espaços de criatividade. Esta é a premissa da Soho House, que com 40 unidades pelo mundo, terá uma nova filial em São Paulo, na Cidade Matarazzo.

Com previsão de inauguração, esta será a segunda propriedade na América Latina e a primeira situada na América do Sul.

A Soho House foi fundada em 1995 por Nick Jones. A rede conta ainda com 9 Soho Works, o beach club Scorpios em Mykonos e a Soho Home, marca de varejo de interiores.

O espaço terá 36 quartos, academia, spa, bar e uma piscina no último andar, além de restaurantes e espaços do clube para membros. Localizado na antiga maternidade do histórico Hospital Matarazzo, a Soho House será vizinha do estrelado hotel Rosewood.

O espaço manterá história arquitetônica do edifício e convidará artesãos locais para criar interiores.

“Nossa chegada à São Paulo é mais uma novidade da Soho House. Ela será a nossa primeira propriedade na América do Sul e consolidará o nosso compromisso de expansão na América Latina com a abertura da Cidade do Mexico em setembro”, disse Andrew Carnie, CEO da Soho House & Co.

Segundo a marca, a escolha de São Paulo se deu pela arquitetura, música, rua, arte contemporânea, moda e desenho da cidade.

Segundo a Bloomberg Línea, os títulos do clube custam 1.100 dólares, 5.300 reais, além da taxa anual de 2.667 dólares, 12.800 reais, em Nova York. Para frequentar todas as unidades, é preciso desembolsar 4.899 dólares, 23.500 reais anualmente. Os valores para o Brasil ainda não foram divulgados.

As admissões de sócios acontecerá por meio de indicações e aprovação de um comitê do Soho House.