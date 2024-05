Especialista do BTG cita “eventos cruciais” para investidores de cripto monitorarem em breve

Nesta quarta-feira, 8, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados no vermelho. Ao todo, o setor movimentou US$ 64,7 bilhões nas últimas 24 horas, muito influenciado por dinâmicas macroeconômicas depois que fatores como a aprovação dos ETFs de bitcoin à vista e o halving perderam força.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.099, com queda de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado já subiu cerca de 8,5%.

"Após uma alta em torno dos 10% desde a última quarta-feira, 1, o bitcoin se estabilizou, conforme o mercado segue ajustando suas expectativas quanto ao futuro”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Eventos “cruciais” para ficar de olho

“Considerando que o desempenho do bitcoin tem sido amplamente influenciado por dinâmicas macroeconômicas, esses eventos são cruciais para os investidores monitorarem. Dentre os eventos significativos para a próxima semana, estão previstos: a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e um discurso de Jerome Powell, presidente do Banco Central dos EUA", acrescentou Galhardo à EXAME.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, acompanha o movimento de queda do bitcoin nesta quarta-feira, 8. Cotado a US$ 2.989, a segunda maior criptomoeda do mercado caiu 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado também se destacam no vermelho Solana, dogecoin e AVAX, que despencam 5,3%, 5,2% e 6,4%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

