Empréstimos privados baseados em blockchain dobram em relação a 2022 e atingem US$ 582 milhões

Os empréstimos baseados em blockchain voltaram a ganhar força em 2023, com o valor do crédito privado tokenizado ativo somando atualmente US$ 582 milhões – um crescimento impressionante de 128% em relação ao ano anterior.

Embora ainda esteja longe do pico de US$ 1,5 bilhão registrado em junho de 2022, de acordo com dados do rastreador de empréstimos de ativos do mundo real RWA.xyz, o ressurgimento pode sinalizar que os tomadores de empréstimos estão procurando alternativas baseadas em blockchain a financiamentos tradicionais, uma vez que as taxas de juros mantiveram uma tendência crescente ao longo deste ano.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

A taxa percentual média atual é de 9,64% para protocolos de crédito baseados em blockchain, enquanto as empresas financeiras dos mercados tradicionais têm oferecido taxas de juros para empréstimos bancários concedidos a pequenas empresas entre 5,75% e 11,91%, de acordo com um relatório divulgado em 1º de dezembro pela NerdWallet.

Os empréstimos que estão sendo contraídos também não são pequenos. A RWA.xyz monitorou US$ 4,5 bilhões em empréstimos baseados em blockchain em 1.804 negócios, o que significa que o valor médio dos empréstimos é de cerca de US$ 2,5 milhões.

Um dos mais notáveis tomadores de empréstimos é a empresa de gestão de ativos Fasanara Capital, sediada no Reino Unido, que tomou um empréstimo de US$ 38,3 milhões da Clearpool com um rendimento percentual anual (APY) abaixo de 7%.

O banco brasileiro Divibank é outra instituição financeira que participa ativamente desse mercado.

O Centrifuge, baseado na Ethereum, detém mais de 43% do mercado atual de empréstimos ativos, com US$ 255 milhões, um aumento de 203% em relação aos US$ 84 milhões registrados no início de 2023.

Goldfinch e Maple são o segundo e o terceiro maiores protocolos de crédito baseados em blockchain, com US$ 143 milhões e US$ 103 milhões em empréstimos ativos, respectivamente.

As stablecoins indexadas ao dólar norte-americano USDT, USDC e DAI são três das principais criptomoedas usadas para garantir esses empréstimos.

Os maiores tomadores de empréstimos baseados em blockchain vêm dos setores de consumo (US$ 197,7 milhões) e automotivo (US$ 186,8 milhões), seguidos por fintech, imobiliário, crédito de carbono e negociação de criptomoedas, mostram os dados.

Apesar do crescimento recente, o mercado de empréstimos ativos de US$ 506 milhões representa cerca de 0,3% do tamanho do mercado de crédito privado das finanças tradicionais, que somam US$ 1,6 trilhão.

A obtenção de empréstimos por meio de protocolos baseados em blockchain, no entanto, apresenta riscos. Os solicitantes de empréstimos devem avaliar a solvência dos protocolos, as garantias, os contratos inteligentes e avaliar outros riscos de segurança antes de tomar um empréstimo.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok