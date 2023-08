Empresa dona do OnlyFans revela investimento de R$ 100 milhões em Ethereum

A empresa controladora da plataforma de assinaturas personalizadas OnlyFans se tornou a mais recente companhia a revelar investimentos em criptomoedas. A Fenix International revelou que adquiriu quase US$ 20 milhões (pouco menos de R$ 100 milhões, na cotação atual) em ether ao longo de 2022.

De acordo com um registro financeiro divulgado na última quinta-feira, 24, no Reino Unido, a Fenix International informou que havia comprado cerca de US$ 19,9 milhões em ether entre 2021 e 2022. No entanto, devido a um declínio geral nos preços dos criptoativos ao longo do ano passado, o valor total do investimento caiu US$ 8,5 milhões até o final de novembro de 2022.

Em 30 de novembro de 2022 – quando o ether estava com uma cotação de US$ 1.295 cada –, o valor contábil das participações da empresa somavam US$ 11,4 milhões. Já em 2023, o ether e outras criptomoedas tiveram valorização. Atualmente, o ativo está cotado em US$ 1.648, segundo dados do CoinGecko, indicando que a empresa pode ter voltado a ter lucro com o investimento.

A Fenix International não divulgou quantas unidades de ether ela adquiriu, o que dificulta o cálculo do equivalente atual do investimento em dólar. Apesar do insucesso inicial no investimento em criptomoedas, em geral, a plataforma experimentou um crescimento sólido no período compreendido pelo relatório, que se encerra em 30 de novembro de 2022.

De acordo com o registro, a receita da dona do OnlyFans aumentou sua receita em 16,6%, de US$ 4,8 bilhões em 2021 para US$ 5,6 bilhões em 2022. Além disso, a plataforma de entretenimento também testemunhou um aumento de 47% no número de criadores e um aumento de 27% no total de assinantes.

OnlyFans e criptomoedas

O investimento em criptomoedas não representa a primeira vez em que a empresa e seus executivos se aventuram no espaço de ativos digitais. Em fevereiro de 2022, a plataforma permitiu que criadores verificados mudassem suas fotos de perfil para tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) baseados no blockchain Ethereum.

Em junho de 2022, dois ex-executivos da OnlyFans lançaram uma plataforma de cards de celebridades chamada Zoop. Criada com base na Polygon, uma rede que funciona como uma solução de escalabilidade da Ethereum, a Zoop permite que os usuários troquem cards digitais em 3D de suas celebridades favoritas.

