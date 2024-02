Emissora da USDC abandona blockchain Tron após críticas e preocupação com segurança

A Circle, emissora da criptomoeda pareada ao dólar USDC, afirmou na última terça-feira, 20, que vai interromper o suporte à stablecoin no blockchain Tron. A decisão se alinha aos "esforços para garantir que a USDC permaneça confiável, transparente e seguro", segundo a empresa.

"A partir de agora, não emitiremos mais USDC no Tron", disse a Circle em uma publicação divulgada no blog da empresa, acrescentando que eliminará gradualmente o suporte à USDC na rede blockchain. A Circle observou que vai oferecer suporte às transferências de USDC de seus clientes comerciais da Circle Mint para outros blockchains até fevereiro de 2025.

A empresa pediu aos usuários de varejo e demais clientes que transferissem as unidades da stablecoin que estão baseadas no Tron para uma corretora de criptomoedas para que elas pudessem ser transferidas para uma rede blockchain onde a USDC ainda será suportada.

A Circle não apresentou um motivo para interromper o suporte ao Tron, dizendo apenas que "avalia continuamente a adequação de todos os blockchains" aos seus produtos como parte de seu processo de gerenciamento de risco.

A empresa acrescentou que a decisão de retirar o suporte ao Tron foi o "resultado de uma avaliação de diversos setores da companhia, que envolveu a organização comercial, a conformidade às leis e outras áreas em toda a nossa empresa".

Em janeiro, a Circle deu entrada a um pedido de abertura de capital nos Estados Unidos. A USDC tem atualmente uma capitalização de mercado de quase US$ 28 bilhões – ficando atrás apenas da rival USDT, que possui uma capitalização de US$ 97,5 bilhões, de acordo com dados da plataforma CoinGecko.

Críticas ao Tron

Em novembro de 2023, a Circle refutou as acusações de que prestava serviços ao fundador do Tron, Justin Sun, depois que um grupo de ética escreveu uma carta aos senadores dos Estados Unidos alegando que a empresa estava "comprometida por sua integração" com a rede.

O grupo Campanha pela Responsabilidade disse que o Tron "foi citado em várias ações internacionais de aplicação da lei envolvendo a movimentação de bilhões de dólares em transações realizadas por supostos grupos do crime organizado e entidades sancionadas".

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) abriu um processo contra Sun e a Fundação Tron em março de 2023, alegando que ambos ofereceram valores mobiliários não registrados e realizaram operações de manipulação de mercado, o que a Sun nega.

O Tron não respondeu imediatamente a um pedido de comentários do Cointelegraph sobre a decisão da Circle.

