Elon Musk quer usar Twitter e cripto para mudar indústria de pagamentos, diz investidora

Caitlin Long, uma investidora veterana de Wall Street que trabalhou em bancos como Morgan Stanley e Credit Suisse, acredita que a aquisição do Twitter por Elon Musk faz parte dos planos do bilionário para revolucionar o setor de meios de pagamento, em um projeto que também envolveria o uso dos criptoativos e da tecnologia blockchain.

Long falou sobre o tema em uma entrevista à revista Fortune divulgada nesta segunda-feira, 31. Atualmente, ela é responsável pela Custodia, um banco especializado em ativos digitais que trabalha também com stablecoins, criptomoedas que possuem paridade com outros ativos.

Para Long, "não há dúvidas" de que Musk planeja usar o Twitter como um meio para aprofundar seu desejo antigo de remodelar toda a indústria de meios de pagamentos. "Ele está tentando tirar o intermédio dos bancos nas transações ao longo de toda a sua carreira", diz.

Ela espera que o plano do bilionário seja semelhante ao da Libra, um projeto de criptomoeda do Facebook que envolveria o fornecimento de carteiras digitais para os seus usuários. A empresa acabou desistindo da ideia.

A investidora acredita que Musk e o Twitter podem ter um resultado melhor que o do Facebook, que teria falhado devido à estruturação da criptomoeda na rede blockchain Bitcoin Lightning.

A Fortune lembra ainda que o bilionário iniciou sua carreira no mundo dos negócios no PayPal, uma companhia que mudou o setor de meio de pagamentos ao introduzir uma carteira digital para ser usada em transações.

A revista lembra que uma das primeiras empresas de Musk era do segmento de meio de pagamentos e se chamava X, o mesmo nome de um projeto misterioso que o empresário anunciou para o Twitter e que busca alcançar 104 milhões de usuários até 2008.

Outro ponto levantado pela publicação é o apoio financeiro de alguns empresários como o fundador da corretora de criptomoedas Binance, Changpeng Zhao, e o investidor Sriram Krishnan, que já destinou recursos para um fundo de criptomoedas.

O próprio Musk já falou sobre o tema, de acordo com documentos destinados a investidores obtidos pelo jornal New York Times. O bilionário projetou que o Twitter teria US$ 1,2 bilhão com receitas via pagamentos até 2028, o que ajudaria a reduzir a dependência de anunciantes.

Ao mesmo tempo, ele chegou a cogitar a integração da rede social a um blockchain, e a criação de uma criptomoeda própria ou uso da dogecoin, mas conversas de telefone mostram que o bilionário havia desistido da ideia.

