Lucro da Cielo (CIEL3) quase dobra no 3º tri e chega a R$ 422 mi

A empresa de meios de pagamentos Cielo (CIEL3) divulgou nesta segunda-feira, 31, seu balanço do terceiro trimestre. A companhia teve aumento de 99% no lucro líquido frente ao mesmo período do ano anterior, que chegou a R$ 422 milhões considerando também os resultados consolidados com a Cateno, negócio de gestão de cartões da companhia.

O resultado superou a projeção média de analistas consultados pela Refinitiv, que estimava um lucro de R$ 370 milhões para o período. Segundo a Cielo, o resultado é o melhor desde o segundo trimestre de 2019.

O trimestre é o quinto seguido de ganhos para a companhia, que é a ação com maior valorização do Ibovespa no ano. Os papéis da Cielo avançam quase 167% no ano.

O crescimento forte do lucro foi impulsionado pela expansão do volume capturado nas maquininhas da empresa, controle de gastos e recuperação da Cateno, segundo o balanço. Só esta última empresa lucrou R$ 181,7 milhões no terceiro trimestre. Não foram registrados efeitos extraordinários no período.

“Tanto na Cielo, como na Cateno, os resultados foram impulsionados pela sólida melhora nos fundamentos operacionais, com crescimento das receitas e gastos sob controle”, afirmou a companhia em seu release de resultados.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) recorrente no terceiro trimestre foi de R$ 1 bilhão – alta de 45% na comparação anual.

Já a receita consolidada caiu 12%, para R$ 2,6 bilhões, por conta da venda da americana MerchantE, realizada no primeiro semestre, que deixou de fazer parte dos resultados.