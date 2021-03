Visa lança projeto que integra serviços com bitcoin e outras criptos aos bancos

Depois de avisar que pode adicionar as criptomoedas à sua rede de pagamentos, a Visa deu um passo à frente e anunciou, nesta quarta-feira, 3, que está testando uma interface de programação de aplicações (API) que permitirá que bancos ofereçam serviços com bitcoin e outros criptoativos — incluindo negociações de compra e venda.

O Visa Crypto APIs tem como primeiro usuário o banco digital First Boulevard. Com o uso da tecnologia da Visa, seus clientes poderão comprar, vender, trocar e guardar ativos digitais. As operações com criptoativos serão possíveis devido à parceria da Visa com a Anchorage, empresa especializada em fornecer estrutura para que empresas participem do mercado cripto.

A ideia é que o piloto com o First Boulevard ajude no desenvolvimento da API e permita que outros clientes institucionais da Visa possam integrar recursos com criptoativos em sua oferta de produtos e serviços ainda em 2021.

“Decidimos fazer da Visa a ponte entre as moedas digitais e nossa rede global de 70 milhões de comerciantes”, disse Jack Forestell, diretor de produtos da Visa. “Com este programa piloto, queremos estender o valor da Visa para clientes da empresa como neobanks e instituições financeiras, fornecendo uma ponte fácil para criptoativos e redes de blockchain”.

O desenvolvimento do Visa Crypto APIs marca a próxima fase da estratégia para ativos digitais da Visa, com foco na expansão do papel da empresa como uma "rede de redes". Como parte dessa fase inicial, de testes e aprendizagem, a Visa pretende explorar formas pelas quais as instituições financeiras que não possuem infraestrutura própria possam aproveitar a plataforma da Visa para acessar o crescente universo dos criptoativos e redes blockchain.

"O programa piloto de APIs da Visa é um passo significativo tanto para a proliferação das criptos como uma classe de ativos, quanto para acessibilidade e inclusão em pagamentos e serviços financeiros. Estamos entusiasmados em trabalhar junto com a Visa e o First Boulevard para construir a infraestrutura para um futuro financeiro mais seguro e justo”, disse Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage.

A decisão da Visa pode ter impacto gigantesco no futuro do mercado de criptoativos. Em 2020, a entrada do Paypal no setor, permitindo que seus usuários negociem, guardem e utilizem criptoativos para fazer compras, foi apontado como uma das razões para a alta do bitcoin. O Paypal tinha, na época, cerca de 320 milhões de usuários. A Visa tem mais de 1,1 bilhão de cartões de crédito em circulação, 70 milhões de lojistas credenciados, parceria com praticamente todos os grandes bancos e uma rede que opera quase 190 bilhões de transações todos os anos.

