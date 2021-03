Lista com 50 empresas pioneiras no uso de blockchain tem Samsung, Boeing e até a NBA

A ideia de que bitcoin, criptomoedas e blockchain são ferramentas para a prática de crimes e atividades obscuras está ficando para trás. E o número de grandes empresas, de diversos setores, que utilizam a tecnologia blockchain atualmente, é uma prova disso. Nesta semana, algumas delas foram reunidas na lista "Forbes Blockchain 50".

A publicação reúne as 50 empresas com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares que, segundo a publicação, "lideraram o movimento de adoção da tecnologia blockchain no mundo ao longo do último ano", e não deixa dúvidas de que, além dos preços dos criptoativos, outros fatores também indicam que o mercado cripto vive um momento totalmente único em sua história — muito maior, consolidado e mais bem-visto por empresas e tomadores de decisão de outros mercado.

O levantamento, claro, lista empresas diretamente ligadas ao mercado de criptoativos, como as exchanges Binance e Coinbase, as gestoras Fidelity e Digital Currency Group (dono da Grayscale) e a Bolsa de Chicago (CME), além de companhias já conhecidas por suas estratégias ligadas ao universo cripto e blockchain, como MicroStrategy, PayPal, Square e Visa.

Além disso, conta com algumas das maiores empresas do mundo, como as chinesas Tencent, que desenvolveu uma blockchain para a autoridade fiscal da província de Shenzhen, e Ant Group, que tem um blockchain própria chamada AntChain; a norte-americana Walmart, que criou um sistema para rastrear a cadeia de produção de alimentos vendidos em suas lojas; e a sul-coreana Samsung, que criou diversos projetos em blockchain para governos, hospitais, portos e aeroportos.

A NBA, a liga norte-americana de basquete, também foi reconhecida por causa do seu Top Shot, aplicação descentralizada que digitalizou os antigos cards colecionáveis e criou um mercado em blockchain para seus fãs — já foram mais de 400 mil "pacotes" de cards vendidos na plataforma, que já negociou um card digital único de LeBron James por 100 mil dólares.

A Boeing também aparece na lista, devido à sua participação no desenvolvimento do SkyGrid, que usa a tecnologia blockchain para o controle de tráfego aéreo. O Carrefour, por sua vez, foi citado por rastrear a linha de produção de 30 tipos de produto usando blockchain, como ovos, salmão e queijo.

Também aparecem na lista os bancos Credit Suisse, HSBC e JPMorgan, a Telefonica, a Oracle, a Microsoft, a LVHM (das marcas de luxo Louis Vuitton e Bulgari) e a Daimler (que fabrica os veículos Mercedes-Benz), entre outras. Confira as 50 empresas citadas na lista:

A.P. Moller-Maersk

Ant Group

Baidu

BHP

Binance

Boeing

Cargill

Carrefour

China Construction Bank

CME Group

Coinbase

CONA Services

Credit Suisse

Daimler

Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)

Digital Currency Group

Equinor

Fidelity

Honeywell

HSBC

IBM Corporation

ICBC

ING Group

JPMorgan Chase

Kakao

LVMH

Microsoft

MicroStrategy

National Basketball Association (NBA)

Nornickel

Northern Trust

Novartis

Oracle

PayPal

Ping An

Samsung Group

Sappi

Saudi Aramco

Signature Bank

Square

State Farm

Stone Ridge

Swisscom

Tech Mahindra

Telefonica

Tencent

Vanguard

Visa

VMware

Walmart

