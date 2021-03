Prefeito de Miami aprova resolução para pagar servidores com bitcoin

O prefeito de Miami (EUA), Francis Suarez, anunciou na noite de quinta-feira, 11, que a Comissão da Cidade de Miami aprovou sua proposta que visa permitir o pagamento de servidores públicos em bitcoin e também o recolhimento de impostos e o investimento de parte do tesouro da cidade na criptomoeda. Agora, a resolução irá passar por uma análise pela Comissão antes de entrar em vigor.

"Quero agradecer aos comissários da cidade de Miami por apoiarem minha resolução, que orienta o administrador da cidade, após análise, a contratar um fornecedor para poder oferecer aos nossos funcionários uma porcentagem de seu salário em bitcoin", disse Suarez em um vídeo publicado no Twitter.

Exploring: • State legislative priority

• Paying employees in Bitcoin

• Investing City treasury in Bitcoin We got it done ✅ pic.twitter.com/88laGvVbEG — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 12, 2021

Apesar da decisão ter sido comemorada pelo prefeito, a perspectiva era pela aprovação direta da proposta. Após uma longa discussão, na qual os comissários levantaram diversas dúvidas sobre o mercado de criptoativos e, apesar de aprovarem a resolução por 4 votos a 1, decidiram que seja feita uma análise antes da contratação da empresa que irá processar as transações.

Por outro lado, os comissários da cidade aprovaram o lançamento imediato de campanhas educativas sobre criptoativos e também que seja encorajado o desenvolvimento de projetos de lei pelo estado da Flórida que permitam que a cidade invista parte das suas reservas em bitcoin: "[A resolução] também pede ao legislador estadual apoie os esforços da cidade de Miami para tornar o bitcoin uma possibilidade de investimento no futuro”, explicou Suarez.

"É maravilhoso ser cidade avançada em relação aos criptoativos e quero agradecer aos meus colegas da Comissão por permitir que isso acontecesse", completou o prefeito.

A adoção do bitcoin é apontada como razão pela alta do ativo digital, cujo preço saltou de 10 mil dólares para quase 50 mil desde outubro de 2020. Nesta semana, a Tesla, sétima maior empresa do mundo por valor de mercado, e o BNY Mellon, banco com mais de 41 trilhões de dólares em ativos, anunciaram sua entrada neste mercado.