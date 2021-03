Banco com R$ 220 trilhões em ativos entra no mercado cripto e bitcoin bate novo recorde

O BNY Mellon, banco de investimentos com mais de 41 trilhões de dólares (cerca de 220 trilhões de reais) em ativos, anunciou nesta quinta-feira, 11, sua entrada no mercado de criptoativos. A resposta dos investidores foi imediata, levando o bitcoin a registrar um novo recorde de preço, acima de 48 mil dólares, e as ações do banco à um movimento de alta de mais de 4%.

“O BNY Mellon tem orgulho de ser o primeiro banco global a anunciar planos para fornecer um serviço integrado para ativos digitais”, disse Roman Regelman, CEO de serviços de ativos e chefe digital do BNY Mellon, disse, em comunicado à imprensa. “A crescente demanda dos clientes por ativos digitais, a maturidade de soluções avançadas e a melhoria da clareza regulatória apresentam uma grande oportunidade para estendermos nossas ofertas de serviços atuais a esse campo emergente”, acrescentou.

Segundo o anúncio, o banco norte-americano permitirá que os ativos digitais utilizem a mesma rede financeira pelas quais circulam ativos tradicionais, como títulos do Tesouro dos EUA e ações. Inicialmente, a instituilção vai lançar uma unidade para custódia digital, ainda em 2021, com o objetivo de ajudar os clientes a lidar com criptomoedas. “A plataforma que construímos atenderia a qualquer um desses ativos”, disse Mike Demissie, chefe de soluções avançadas do BNY Mellon, em entrevista ao CoinDesk.

De acordo com ele, a nova unidade do banco “será impulsionada pelo interesse e pela demanda dos clientes", acrescentando que a companhia também ficará atenta às atividades regulatórias "para garantir que ofereçam suporte apenas aos ativos permitidos em um mercado específico”.

Demissie falou ainda que a oferta de custódia do BNY Mellon está sendo desenvolvida com parceiros externos ligados ao mercado de criptoativos. Apesar de não dizer com quais empresas o banco trabalha no desenvolvimento da plataforma, afirmou que "com certeza não estão desenvolvendo tudo do zero".

Existe também a possibilidade de o banco passar a oferecer outros produtos e serviços ligados aos criptoativos: "Tudo se resume ao que os nossos clientes exigem de nós. Então não se trata apenas de guardar esses ativos em segurança, eles querem alavancá-los para fins de empréstimo, querem alavancá-los como garantia. Por isso, também estamos analisando a emissão de ativos digitais, como títulos tokenizados, ativos reais", disse Demissie.

Caroline Butler, chefe de custódia do BNY Mellon, indicou que esta é uma possibilidade real: "Devemos aproveitar a nossa capacidade de conectar nossos pacotes de produtos com ativos digitais como uma classe de ativos", disse. "Se os clientes querem emprestar ou tomar empréstimo com bitcoin e dólar, esse é o nível de interoperabilidade que precisamos ser capazes de fornecer", completou.

A entrada de empresas do mercado financeiro tradicional e de investidores institucionais no mercado de criptoativos é apontada por especialistas como a principal razão para a alta no preço dos ativos digitais desde meados de setembro de 2020. Outros bancos, como Citi e JPMorgan, também já anunciaram planos para oferecer serviços ligados aos ativos digitais.

O movimento do BNY Mellon, banco mais antigo dos EUA, representa um passo significativo das instituições de custódia do país, cuja especialidade é proteger os ativos financeiros dos seus clientes, sejam negócios ou indivíduos.

Reação instantânea do mercado

Após o anúncio do BNY Mellon, que veio à tona pouco depois da Mastercard divulgar que integrará criptomoedas à sua rede, o mercado reagiu quase imediatamente, levando o bitcoin a um novo recorde, acima de 48 mil dólares.

A principal criptomoeda do mundo, que vinha sendo negociada perto de 46 mil dólares na noite da quarta-feira, subiu pouco mais de 5% até atingir sua nova máxima histórica.

Nas exchanges brasileiras, o bitcoin também atingiu o preço mais alto de todos os tempos, cotado acima de 258 mil reais nas plataformas de negociação brasileiras.

No momento, após um leve recuo, a criptomoeda é negociada a 47.500 dólares no mercado internacional e 256 mil reais nas corretoras de criptoativos brasileiras.

