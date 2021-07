NFT de US$ 5 milhões do código da web contém erro e pode valer ainda mais

Vendido há dois dias por 5,4 milhões de dólares (mais de 27 milhões de reais) em leilão realizado pela Sotheby's, o NFT com o código-fonte que criou a World Wide Web, disponibilizado por seu próprio autor, Tim Berners-Lee, já pode valer ainda mais do que isso. E tudo por causa de um erro.

Um dos arquivos presentes no token não-fungível é um vídeo de 30 minutos com o código que revolucionou a internet sendo digitado. Nele, os caracteres “<”, “>” e “&”, que são usados na linguagem C, usada por Berners Lee para criar a WWW, foram trocados por seus equivalentes em outra linguagem de programação, a HTML. Um fato curioso sobre o erro é que a linguagem HTML, também criada por Berners-Lee, só é possível por causa da existência da Web.

There is an error in the video with the way the ASCII characters < > & are encoded - they've been replaced with their htmlentity equivalents of < > & etc. FYI: We don’t feel this diminishes the piece in anyway, in fact it might be a bullish smudge. pic.twitter.com/hoN6qoM9DP

— ✨ PleasrDAOGE 🐶 (@PleasrDAO) June 30, 2021