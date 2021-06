Sotheby's vai leiloar NFT do código original da World Wide Web

A casa de leilões britânica Sotheby's anunciou nesta terça-feira, 15, que vai leiloar um NFT do código-fonte original da World Wide Web no final do mês, com lances a partir de mil dólares e a expectativa de arrecadar alguns milhões.

O NFT com o código criado pelo cientista da computação Tim Berners-Lee em 1989 é assinado pelo próprio e inclui os arquivos originais com data e hora "carimbados", uma animação com o código sendo escrito com duração de pouco mais de 30 minutos, uma imagem em vetor do código completo e uma carta do autor falando sobre o processo de criação do código que revolucionou a internet.

“Há três décadas, criei algo que, com a subsequente ajuda de um grande número de colaboradores em todo o mundo, tem sido uma ferramenta poderosa para a humanidade”, disse Berners-Lee em um comunicado. “Para mim, a melhor parte da web tem sido o espírito de colaboração. Embora eu não faça previsões sobre o futuro, espero sinceramente que seu uso, conhecimento e potencial permaneçam abertos e disponíveis para todos nós para continuarmos a inovar, criar e iniciar a próxima transformação tecnológica, que ainda não podemos imaginar”

Ele também explicou porque escolheu emitir o NFT e mostrou ser um grande entusiasta da tecnologia: “Por que um NFT? Bom, é algo natural de se fazer quando você é um cientista da computação, quando você escreve códigos e tem feito isso por muitos anos. Parece correto assinar digitalmente o meu autógrafo em um artefato totalmente digital”, disse. “Os NFTs, sejam obras de arte ou um artefato digital como este, são as mais recentes criações lúdicas neste reino e o meio mais apropriado de propriedade que existe. Eles são a maneira ideal de empacotar as origens por trás da web”.

Os NFTs, sigla em inglês para "tokens não-fungíveis", são uma espécie de criptomoeda que, ao contrário de outros ativos digitais como bitcoin ou ether, são únicos e não podem ser divididos. Eles têm sido usados para representar obras de arte e arquivos de áudio ou vídeo, com informações registradas em blockchain, o que garantem sua autenticidade e propriedade.

Será a primeira vez que Berners-Lee será capaz de capitalizar financeiramente aquela que é amplamente vista como uma das maiores invenções da história contemporânea.