Desafio do governo para tokenizar patrimônio da União anuncia vencedores

O governo brasileiro criou um desafio para tokenizar o patrimônio da União que está pagando até R$ 150 mil em prêmios para os vencedores, anunciados em uma cerimônia na última quinta-feira, 15.

Chamado de “Hackathon Web3: Tokenização do patrimônio da União”, o evento é visto como a primeira atividade educacional colaborativa em Web 3.0 entre membros da administração pública e da sociedade civil. A Web 3.0 virou um tema amplamente discutido entre estudiosos e especialistas por ser considerada a nova fase da internet, que engloba a tecnologia blockchain, criptomoedas e NFTs.

O hackathon, que é um desafio onde grupos competem para desenvolver a melhor solução, teve duração de 21 de novembro até 15 de dezembro. O evento foi focado em três grandes desafios: 1) caracterização e incorporação; 2) destinação dos bens da União; e 3) gestão de contratos. Das 419 equipes inscritas, 25 projetos foram submetidos.

Inovação

“É fundamental pensar fora da caixa e trazer a inovação para a administração pública”, disse a secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia, Fabiana Rodopoulos. “Foi um excelente desafio e queremos agradecer a todos os participantes e parabenizar os premiados”.

A iniciativa foi desenvolvida partindo de uma parceria entre a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), do Ministério da Economia, o Serpro e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais (Flacso) e a Fundação Celo também contribuíram para a realização das atividades.

Para Camila Medeiros, a diretora de inovação da Enap, “o desafio teve como objetivo fomentar a educação sobre a Web3. A gente pode e deve entender competições de inovação aberta como oportunidades de formar pessoas sobre determinado tema, como ocorreu no Hackathon”.

Os vencedores

A Insignia ganhou na categoria Tokenização do Patrimônio da União, o tema principal do evento que envolve a tokenização de ativos da União em blockchain e casos de uso relacionados às atribuições legais da governança do patrimônio da União.

“Ganhar o hackathon foi uma grande vitória para nós, mas entendemos que é um primeiro passo”, comemorou Henrique Conte, diretor de produtos na Insignia.

“Entendemos que a Web 3.0 e o blockchain têm muito a contribuir nesse sentido, e a União pode se aproveitar muito, tanto das soluções que trouxemos quanto das que os outros participantes demonstraram”, acrescentou Conte.

Outro destaque foi a Blockchain One, que ficou em terceiro lugar no desafio “Caracterização e Incorporação: Registro de imóveis, matrículas e cadeia dominial e Emissão de Títulos com força de escritura pública”.

A solução da Blockchain One é de tecnologias de registro de documentos descentralizados e tokenização de ativos, que possam ser emitidos e utilizados em diversas redes blockchain, entre elas as redes Polygon, Ethereum, Celo, Hyperledger e Solana.

“Participar de iniciativas como esta só fortalece a discussão social, sustentável e econômica da tokenização de ativos, que vem ganhando espaço em muitas discussões sobre o uso da tecnologia blockchain como alternativa para novos modelos de negócios para o mercado imobiliário”, disse Dan Stefanes, CEO da Blockchain One.

Além do terceiro lugar, a Blockchain One conquistou o primeiro lugar no desafio “Gestão de Contratos”, por meio de uma parceria com outra equipe, chamada Focus.

“Nosso objetivo é fortalecer e integrar o Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais (SPUNet) à Web 3.0, a terceira geração da Internet. Atualmente em andamento, é uma visão de uma Web descentralizada e aberta com maior utilidade para seus usuários”, acrescentou Stefanes.

A lista com todos os vencedores dos desafios foi divulgada pelo Enap e pode ser conferida íntegra aqui.

