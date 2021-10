Departamento de Justiça dos EUA anuncia medidas contra crimes com cripto

O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos está construindo um time especializado para combater os crimes cibernéticos envolvendo criptomoedas, o "Time Nacional para Aplicação de Leis sobre Criptomoedas", de acordo com um relatório da Reuters.

Em uma palestra do Aspen Cyber Summit nesta quarta-feira, 6, a procuradora-geral do governo americano Lisa Monaco, anunciou a formação de um novo time, que será composto de profissionais para combater a lavagem de dinheiro e experts em cibersegurança.

O time irá focar em ajudar o Departamento de Justiça a aprimorar a proteção de consumidores contra crimes financeiros na internet, de acordo com o artigo da Reuters.

“Corretoras de criptomoedas querem ser os bancos do futuro. Bom, nós precisamos ter certeza de que as pessoas se sentirão seguras utilizando esses sistemas, e nós precisamos estar preparados para erradicar o abuso”, citou a Reuters como parte da fala de Monaco. “O objetivo é proteger os consumidores”.

Monaco também anunciou a formação de uma iniciativa que irá focar na fraude cibernética civil. Essa iniciativa irá gerar ações para o cumprimento de regras contra companhias que recebem financiamentos do governo, quando estas não seguirem as recomendações do padrão de cibersegurança.

O Departamento de Justiça americano preferiu não comentar sobre o caso.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

