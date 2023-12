Das artes à tecnologia: conheça Carolina Sansão, diretora de inovação da Febraban

Carolina Sansão é diretora de inovação em tecnologia bancária e segurança cibernética da Febraban. Ao apresentar um panorama dos 25 anos de carreira dedicados à tecnologia da informação, Carolina também explora seus 18 anos de experiência no mercado financeiro, incluindo um dos momentos mais especiais da revolução do sistema bancário: a criação do pagamento instantâneo, o Pix, do qual ela esteve à frente representando a entidade que regula os bancos brasileiros.

Durante uma entrevista ao Future of Money da EXAME, a diretora de inovação da Febraban destaca também sua formação em Artes Cênicas e a relação dessa área com seu crescimento profissional. Assista ao vídeo e entenda quais caminhos percorre o profissional de inovação que “tem muito mais perguntas do que respostas”:

