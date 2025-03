Criptomoedas hoje: GameStop planeja investir em bitcoin, que cai para US$ 86 mil

Nesta quinta-feira, 27, o bitcoin é negociado em leve correção após um período acima de US$ 87 mil. A principal criptomoeda do mercado movimentou US$ 25,8 bilhões nas últimas 24 horas, com o interesse institucional aumentado e a notícia de que a GameStop, importante player do mercado de games, irá começar a investir em bitcoin.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 85.927, com queda de 2,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a criptomoeda ainda mantém alta de 0,5%.

GameStop vai investir em bitcoin

O bitcoin tem atraído uma série de investidores institucionais, com a Strategy, de Michael Saylor, sendo a empresa listada em bolsa que mais investe na criptomoeda. Agora, a GameStop, importante player do mercado de games, deve aplicar uma estratégia de investimento inspirava na iniciativa de Saylor para seus negócios.

“Com reservas de caixa robustas de US$ 4,77 bilhões, a companhia encontra-se em uma posição financeira sólida para implementar essa iniciativa. A captação inicial será de US$ 1,3 bilhão, decisão votada de forma unânime entre os membros do conselho da empresa. A notícia teve efeito imediato no mercado, impulsionando as ações da GameStop em cerca de 15% no after-market, refletindo o entusiasmo dos investidores com a diversificação estratégica das reservas da empresa”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Caso a iniciativa se prove tão bem-sucedida quanto no caso da Strategy de Michael Saylor, podemos testemunhar um efeito cascata, com empresas ricas em caixa seguindo o exemplo, atraídas pelas características únicas do bitcoin. Essa adoção corporativa crescente poderia reforçar a legitimidade da criptomoeda, posicionando-o como um elemento fundamental na gestão estratégica de balanços”, acrescentou.

Interesse institucional diminui chance de “altseason”

Enquanto muitos investidores aguardam por uma “altseason”, nome dado a um período do mercado em que outras criptomoedas além do bitcoin apresentam performances de preço superiores à primeira criptomoeda do mundo, as chances disso acontecer no curto prazo podem ser baixas, de acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual.

“Nos últimos oito anos de mercado, pedimos por investidores institucionais. E eles chegaram com uma demanda muito grande por bitcoin, por isso vamos ver o bitcoin tendo uma performance superior aos outros ativos do mercado enquanto isso acontecer. Podemos ter uma melhora para as altcoins devido a liquidez e cortes na taxa de juros, mas é bom dosar as expectativas para não trazer uma noção de que teremos uma ‘altseason’ como aconteceu em 2017 e 2021. São coisas completamente diferentes. Na minha opinião, apenas uma pequena seleção de ativos deve ter uma boa performance”, disse ele no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

