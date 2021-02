Projetos de DeFi são maioria entre os 10 criptoativos mais valorizados de 2021

Os criptoativos ligados a projetos de finanças descentralizadas (DeFi) são os protagonistas da lista de ativos digitais que mais valorizaram em janeiro: dos 10 criptoativos mais valorizados de 2021, oito estão relacionados ao novo modelo de prestação de serviços financeiros.

Segundo dados do site Cryptowatch, 277 criptoativos valorizaram mais de 50% no primeiro mês do ano. O número, no entanto, inclui projetos muito pequenos, mais propensos à grandes variações e até manipulações. Entre aqueles com valor de mercado superior à 200 milhões de dólares, os dez mais valorizados foram os seguintes:

1- Fantom (FTM): 584%

2- FunFair (FUN): 539%

3- Alpha Finance Lab (ALPHA): 423%

4- 1inch (1INCH): 385%

5- Curve (CRV): 315%

6- UniSwap (UNI): 301%

7- SushiSwap (SUSHI): 290%

8- Avalanche (AVAX): 270%

9- Dogecoin (DOGE): 259%

10- Aave (AAVE): 482%

À exceção de FunFair, projeto focado no mercado de games e e-sports, e da Dogecoin, criptomoeda que foi impulsionada por mobilização online de pequenos investidores, todas as outras cripto estão relacionadas à finanças descentralizadas.

Além disso, dos 10 mais valorizados do ano, cinco têm valor de mercado superior à 1 bilhão de dólares, sendo quatro ligadas ao universo DeFi: UniSwap (5,9 bilhões de dólares), SushiSwap (1,6 bilhão), Avalanche (1 bilhão) e Aave (3,7 bilhões). A quinta é a Dogecoin (4,7 bilhões).

Se o primeiro mês de 2021 não foi muito bom para o bitcoin, que valorizou 5% no período, depois de acumular quase 350% de ganhos em 2020, o mesmo não se aplica à maioria dos criptoativos ligados aos principais projetos de DeFi, que valorizaram substancialmente, movidos especialmente pelo crescimento massivo desse tipo de apliação. Por isso, não chega a ser surpreendente que ocupem a maioria das “vagas” na lista.

Como referência, o Valor Total Bloqueado (TVL, ou Total Value Locked), que indica o total em dólares, ether e todos os tokens ERC-20 bloqueados em contratos inteligentes de DeFi, e que é o principal indicador da adoção desse tipo de aplicação, cresceu quase 28 vezes nos últimos 12 meses, passando de pouco menos de 1 bilhão de dólares em janeiro de 2020 para mais de 27 bilhões atualmente.

Entre os cinco projetos com maior valor bloqueado no universo DeFi, a Aave aparece na segunda colocação (3,85 bilhões de dólares), a UniSwap na quarta (3,1 bilhões) e SushiSwap na sexta (2,23 bilhões). O maior projeto de DeFi do mundo, a Maker, tem 4,7 bilhões bloqueados, mas rendeu “apenas” 140% em 2021.

