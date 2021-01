Após mobilização em redes sociais, criptoativo Dogecoin “imita” GameStop e dispara 220%

Depois que operadores da bolsa de valores se mobilizaram para fazer o preço das ações da rede varejo GameStop subir 900% em apenas duas semanas, outros grupos se tentam se articular para tentar fazer o mesmo com diferentes ativos. No mercado de criptoativos, o alvo é a Dogecoin. Apenas nesta quinta-feira, 28, o ativo digital subiu mais de 220% e atingiu o maior preço de sua história, pouco acima de 20 centavos de dólar.

Assim como no caso das ações da GameStop e da brasileira IRB, o movimento de alta da Dogecoin tem indícios de ser impulsionado por grupos mobilizados para promover a alta artificial no preço do ativo. Esse tipo de manipulação, claro, é proibida e arriscada, mas ainda difícil de ser provada — ou, pelo menos, de identificar os seus responsáveis.

Nesta quinta-feira, o número de postagens sobre o criptoativo que tem os memes da internet em sua alma — e no seu logo — subiu 300% no Twitter em relação ao dia anterior. Hashtags como #dogecoin e #DogecoinInto1dollar tiveram volume considerável na rede social.

No Reddit, mensagens sobre a Dogecoin no fórum “Wall Street Bets”, onde se iniciou o movimento pela alta da GameStop, publicações citando o criptoativo foram rapidamente deletadas pelos administradores da página — as regras do fórum proíbem publicações sobre cripto, que podem ser citadas “apenas de passagem”.

Segundo a Bloomberg, entretanto, um outro fórum do Reddit pode ter sido a fonte para o início da mobilização. Chamado de “Satoshi Street Bet” — nome que mistura o criador do bitcoin, Satoshi Nakamoto, com o fórum de dicas de ações e outros ativos do mercado tradicional — registrou grande quantidade de discussões sobre o assunto.

Vale a pena investir na Dogecoin?

Quando o preço de um ativo sobe sem nenhuma explicação razoável, o risco do investimento já é altíssimo. Se a principal suspeita é de manipulação do mercado, o risco é ainda maior.

Não apenas em relação à possível ilegalidade da operação, mas aos prejuízos financeiros. Quando um grupo decide se juntar para comprar um ativo e fazer os preços subirem artificialmente, eles terão que vender em algum momento para realizar os lucros. Se você não souber qual é esse momento e perder o timing, poderá ver o preço desabar na mesma velocidade que subiu, e ficar com ativos de pouco valor — e possivelmente de baixa liquidez — nas mãos.

A subida de preço artificial não se dá pela velocidade com que a alta aconteceu, mas pela falta de fundamentos que justifiquem o movimento. O bitcoin, por exemplo, teve uma alta meteórica em 2020, mas justificada: aumento de investimento institucional, adoção pelo Paypal e outras empresas de pagamentos, popularização de sua tecnologia, entre outros.

No caso da Dogecoin, à parte o burburinho nas redes sociais, não há nenhum fato relevante para justificar sua alta acentuada de preço. O único acontecimento mais notável sobre o criptoativo foram tweets de Elon Musk sobre o assunto.

O fundador da Tesla vive fazendo gracinhas sobre o criptoativo no Twitter, onde chegou a colocar em sua bio “ex-CEO da Dogecoin”, sempre em tom irônico, até por ser um criptoativo muito ligado à cultura de internet. A última vez que isso aconteceu, entretanto, foi no dia 20 de dezembro, e o impacto no preço, na época, foi de “apenas” 20%.

Por outro lado, a Dogecoin está entre os 50 maiores criptoativos do mundo já há alguns anos e, mesmo antes da alta desta quinta-feira, já tinha valor de mercado próximo de 1 bilhão de dólares — atualmente, está em quase 3 bilhões. Não é um projeto pequeno e desconhecido mas, de qualquer forma, é importante que investidores pesquisem e estudem antes de fazer aportes, para evitar riscos desnecessários — e, num caso de manipulação, também para não cometerem nenhuma ilegalidade.

