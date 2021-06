Podcast: Londres e a despedida das altas taxas na rede Ethereum

Com o propósito de tornar sua rede ainda mais eficiente, o próximo hard fork do Ethereum surge para tentar resolver a questão das altas taxas de transferência em sua blockchain, dando o pontapé inicial na substituição do mecanismo de consenso de sua rede para o proof-of-stake.

Também conhecida como London, a atualização também pode fazer com que o ether se torne um criptoativo deflacionário, trazendo um potencial de crescimento ainda maior para a criptomoeda.

No episódio mais recente do podcast do Future of Money, os especialistas Nicholas Sacchi e Lucas Yamamoto discutem sobre a EIP 1559, a nova atualização da rede Ethereum, destrinchando quais serão as principais mudanças com a sua implementação. Ouça o podcast clicando no player abaixo, ou na sua plataforma de streaming preferida: