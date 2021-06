HackMoney: a oportunidade para brasileiros construírem o ecossistema DeFi

Criado com o objetivo de estimular novos desenvolvedores a construírem o futuro do sistema financeiro, a partir desta sexta-feira, 18, programadores do mundo inteiro terão a oportunidade de participar do HackMoney, o maior hackathon de finanças descentralizadas do mundo, que além de oferecer 200 mil dólares em prêmios, oferece uma oportunidade única de evolução da relação dos brasileiros com a comunidade internacional de desenvolvedores de aplicações DeFi.

Com milhares de inscritos, o HackMoney será realizado de forma totalmente online, e contará com participantes do mundo todo, que irão se conectar em grupos de 5 pessoas para a construção de novos projetos DeFi ao longo de três semanas. Por meio de workshops e encontros com grandes profissionais por trás do desenvolvimento das principais aplicações DeFi do mercado, os participantes terão todo o suporte necessário para a elaboração de projetos que possam colaborar para a evolução da infraestrutura do sistema financeiro global.

“O HackMoney é o maior hackathon online de DeFi no mundo e é de lá que saem os projetos mais inovadores do espaço. A nova geração do mercado financeiro está sendo construída nesse momento e para participar disso só é preciso ter vontade, curiosidade e acesso à internet, literalmente. Honestamente acho que nunca foi tão fácil participar de uma inovação tão impactante.”, disse Rafaella Baraldo, co-fundadora da Pods Finance

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira, 17, de forma totalmente online e gratuita na plataforma oficial do HackMoney. Além da competição, todos os interessados no desenvolvimento de aplicações DeFi também podem acompanhar na plataforma uma série de painéis educativos com grandes nomes do mercado, que trazem luz aos principais temas para a evolução das finanças descentralizadas.

