Ethereum sobe 25% e passa bitcoin em número de endereços ativos por dia

Após uma semana de turbulência, o mercado de criptoativos voltou a registrar dias consecutivos de alta para os seus principais representantes. Segunda maior criptomoeda do mundo, o Ethereum atingiu um desempenho considerável recentemente, acumulando alta acumulada de 25% nos últimos sete dias.

Nesta terça-feira, 29, a criptomoeda ultrapassou a marca de 2.200 dólares, depois de vários dias de queda, que levaram o preço do ativo para baixo de 2 mil dólares, com alta de quase 10% nas últimas 24 horas.

Como resultado, a rede Ethereum conseguiu um feito histórico, ao ultrapassar o bitcoin em número de endereços ativos em um único dia, como mostrou a ferramenta de anaálise de blockchain Santiment: "Em um dia que viu a história ser feita com o Ethereum ultrapassando o Bitcoin em número de endereços ativos por dia pela primeira vez, as altcoins entraram no jogo", escreveu a empresa, citando projetos que rodam no blockchain Ethereum.

O número de endereços ativos em um dia na rede Ethereum chegaram a 649 mil, enquanto a rede Bitcoin teve cerca de 580 mil. O número de endereços é uma importante referência de adoção e uso do ativo, e a maior quantidade de carteiras movimentando ether num único dia pode ser visto como um sinal de aquecimento do ativo.

Na média mensal, entretanto, a vantagem do Bitcoin sobre o Ethereum ainda é considerável - 849 mil endereços do primeiro contra 510 mil do segundo. Isso mostra que, apesar da movimentação mais intensa na rede Ethereum nos últimos dois dias, o bitcoin ainda reina soberano no setor de criptoativos.

Analista prevê novas altas

O especialista em criptoativos Michael van de Poppe falou, na última segunda-feira, que o rompimento dos 2.250 dólares poderia levar a segunda maior criptomoeda do mundo à novas altas.

"Ethereum segura uma zona de suporte crucial, mas ainda pode romper a faixa de 2.150-2.250 dólares. Se isso acontecer, então começo a mirar no outro lado do alvo, em 2.900-3.000 dólares", disse, no Twitter.

Na manhã desta terça-feira, o ativo opera justamente essa faixa de preço, sendo negociado atualmente a 2.220 dólares. Com dificuldades para romper esta resistência, Van de Poppe sugere cautela: "Ethereum mostra alguma força, mas enfrenta uma zona crítica de resistência. Não é uma área que eu olharia para compras", disse.

Caso consiga superar essa faixa de preço, diz o especialista, um movimento de alta mais acentuado poderá ser observado. Do contrário, a probabilidade é que o ativo volte a testar o suporte, entre 1.985 e 2.015 dólares, afirmou o analista.

Além do ether, o bitcoin também opera em alta nesta terça, negociado a 36.300 dólares no momento da pulbicação, uma alta de mais de 5% nas últimas 24 horas. É a primeira vez que a principal criptomoeda do mundo opera acima de 36 mil nos últimos 10 dias.