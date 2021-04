ETF de criptomoedas estreia na bolsa brasileira e movimenta R$ 156 milhões

Primeiro ETF de criptomoedas do país, o Hashdex Nasdaq Crypto Fundo de Índice, negociado com o ticker HASH11, movimentou 156 milhões de reais nesta segunda-feira, 26, dia de sua estreia na bolsa de valores brasileira.

O fundo foi listado na B3 com pouco mais de 615 milhões de reais após oferta coordenada pelos bancos Genial, Banco do Brasil, Itaú e BTG Pactual — o último é o único da lista que também oferece produtos ligados ao setor, com um fundo de bitcoin.

O HASH11 começou o dia com cotas negociadas a 47,20 reais, e encerrou o pregão a 53,10 reais, registrando uma alta de 12,26% no primeiro dia de negociações. Foi o segundo ETF em número de operações e o terceiro em valores negociados na B3 nesta segunda. Antes da estreia, o ETF já era o quinto maior da B3 em número de investidores.

“O lançamento é uma evolução da indústria, que agora entrega uma solução inédita e que marca um novo ciclo do mercado de investimentos. A chegada do HASH11 à B3 traz mais conforto e segurança para o investidor, que vai ter acesso a uma cesta de ativos com rebalanceamento periódico e que segue os parâmetros internacionais de segurança neste setor”, explicou Marcelo Sampaio, CEO da gestora.

O ETF da Hashdex busca acompanhar o Nasdaq Crypto Index (NCI), índice codesenvolvido pela gestora brasileira e pela Nasdaq, atualmente composto de seis criptomoedas: bitcoin, ethereum, stellar, litecoin, bitcoin cash e chainlink.

A alta nas cotas do HASH11 acompanharam também o movimento do mercado cripto nesta segunda-feira. Após pouco mais de uma semana de queda, os preços dos principais ativos digitais voltaram a subir. Maior criptomoeda do mundo, o bitcoin é negociado atualmente na faixa de 53.500 dólares, uma alta de 8% nas últimas 24 horas.

