Especialista em commodities diz que bitcoin 'acelera para substituir o ouro'

O estrategista-sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, publicou em sua página no Twitter, nesta segunda-feira, 8, uma análise em que afirma que o bitcoin está começando a tomar a frente do ouro como reserva de valor nos portfólios dos investidores. O especialista cita mudanças em indicadores como a volatilidade da criptomoeda em relação ao metal precioso e a diminuição nas reservas de ETF de ouro para fundamentar sua tese.

Desde a sua criação, entusiastas do bitcoin afirmam que a criptomoeda pode se tornar uma espécie de “ouro digital” e atuar como principal reserva de valor global no lugar do metal precioso. Recentemente, especialistas do mercado financeiro "tradicional" têm começado a reconhecer essa possibilidade, usando indicadores técnicos e fundamentalistas para embasar seus pontos de vista.

“O ouro sempre terá um lugar nas coleções de joias e moedas, entretanto, a maioria dos indicadores apontam para um ritmo acelerado do bitcoin, substituindo o metal como um reserva de valor nas carteiras dos investidores”, publicou McGlone.

O estrategista da Bloomberg também publicou um gráfico que demonstra o aumento da força do bitcoin em relação ao ouro nos últimos trimestres de 2020, evidenciando um grande fluxo de saída de capital de ETFs de ouro e um acentuado aumento dos investimentos na criptomoeda, que coincide com o aumento no fluxo de capital em fundos de bitcoin voltados para investidores institucionais no fim de 2020, como o Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale, a maior custodiante de bitcoin do mundo.

Há um certo tempo, McGlone faz apontamentos sobre o bitcoin e como ele pode se tornar uma opção muito interessante e segura para os investidores. Na semana passada, o estrategista alertou sobre o "desconto" no preço do bitcoin para investidores Bitcoin Trust da Grayscale e como isso poderia influenciar em uma possível continuação do movimento de alta da criptomoeda até os 100 mil dólares ainda este mês - no momento, o bitcoin é negociado na faixa de 51 mil dólares.

Essa linha de raciocínio têm se tornado cada vez mais recorrente nos últimos meses. Em novembro de 2020, analistas do banco JPMorgan informaram que os investimentos em bitcoin estavam crescendo, enquanto ETFs de ouro tinham queda acentuada. Na mesma época, um relatório do Deustche Bank revelou que o criptoativo tem ocupado o espaço do ouro como forma de proteção a inflação e outros riscos.

