El Salvador vai votar plano para adotar bitcoin como moeda no país

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunciou no último sábado, 5, durante a conferência "Bitcoin 2021", em Miami, sua intenção de apresentar ao Congresso do país uma proposta para tornar o bitcoin uma moeda de curso legal na economia salvadorenha.

O status de curso legal permitiria à criptomoeda ser tratada como dinheiro pelas leis comerciais e de contabilidade do país, o que significa que pessoas e empresas seriam obrigadas a aceitar bitcoin como forma de pagamento, da mesma forma que acontece com o dólar americano, moeda oficial de El Salvador.

"No curto prazo, isso vai gerar empregos e ajudar a proporcionar inclusão financeira a milhares de pessoas fora da economia formal", disse Bukele, nos Estados Unidos. O presidente salvadorenho expressou que uma das motivações para sua decisão surgiu após perceber que os "bancos centrais estão tomando cada vez mais ações que podem causar danos à estabilidade econômica de El Salvador", acrescentando que, para mitigar esse dano, é preciso “autorizar a circulação de uma moeda digital com oferta que não pode ser controlada por nenhum banco central”.

O presidente acredita que a medida pode impulsionar o investimento no país, e usou as redes sociais para dizer que "se 1% do valor de mercado do bitcoin for investido em El Salvador, o PIB do país aumentaria 25%, e, ao mesmo tempo, o bitcoin ganharia 10 milhões de novos usuários".

Segundo Bukele, a medida, se aprovada, poderá ajudar a bancarizar os cerca de 70% dos salvadorenhos que hoje estão à margem do sistema financeiro, sem conta bancária ou quaisquer outros serviços financeiros. O presidente salvadorenho disse, ainda, que o bitcoin poderá permitir que os salvadorenhos que vivem no exterior enviarem dinheiro aos amigos e familiares no país de forma mais fácil.

Atualmente, a economia de El Salvador tem grande dependência de remessas de dinheiro enviadas de outras partes do mundo, que representam cerca de 20% do PIB. Dados mostram que mais de dois milhões de salvadorenhos que vivem no exterior enviam cerca de 4 bilhões de dólares (20 bilhões de reais) a cada ano ao seu país natal.

Atualmente, os provedores desse tipo de serviço cobram taxas elevadas e as operações levam dias para serem efetivadas. Com o bitcoin, o custo e o prazo para essas transações seriam reduzidos consideravelmente: "Isso vai melhorar a vida e o futuro de milhões", prevê Bukele.

O texto da proposta não foi divulgado, mas Bukele afirmou que seria enviada ao Congresso do país nesta semana.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o seu funcionamento. Confira.