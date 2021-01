Com Musk e Ray Dalio, bitcoin sobe 21% e vê avalanche de liquidações no mercado futuro

A alta de mais de 20% no preço do bitcoin na manhã desta sexta-feira, 29, impulsionada depois que Elon Musk colocou o ativo digital em sua bio no Twitter e também pelo anúncio de Ray Dalio de que a Bridgewater Associates, que tem mais de 100 bilhões de dólares em investimentos, pretende investir em cripto, provocou uma onda de liquidações de contratos futuros que apostavam na queda do bitcoin.

A maior alta dos últimos 10 dias levou o preço do bitcoin para mais de 38.500 dólares e provocou a liquidação de quase 430 milhões de dólares em posições vendidas no mercado de derivativos das principais exchanges do mundo como Binance, Bitfinex, BitMEX, FTX e OKEx, entre outras.

Foi o maior volume de liquidações de posições vendidas de contratos futuros de bitcoin desde 2 de janeiro, quando o valor chegou a 575 milhões de dólares, segundo dados do site Coinalyze.

As liquidações acontecem quando o preço do ativo se movimenta no sentido contrário ao que o investidor apostava e atinge um limite pré-estabelecido como sua perda máxima. Assim como as quedas liquidam posições compradas e podem alavancar movimentos de baixa, o contrário também é verdadeiro: conforme o preço sobe e posições vendidas são liquidadas, a pressão compradora aumenta ainda mais, podendo acentuar e acelerar o movimento de alta.

O preço do bitcoin vinha em tendência de baixa desde que atingiu sua máxima histórica no dia 8 de janeiro, de quase 42 mil dólares, mas o endosso de Elon Musk, que além de alterar sua bio no Twitter para “bitcoin”, publicou um tweet dizendo “olhando em retrospectiva, era inevitável”, e também a manifestação de Ray Dalio, lendário gestor que criou um dos fundos mais lucrativos do mundo e sempre se posicionou contra o bitcoin, dizendo que pretende comprar o ativo, parece terem estimulado uma enorme pressão compradora.

“Ray Dalio e Elon Musk endossa o bitcoin em menos de 24 horas. Sim, isso é ‘bullish’. Bitcoin é uma reserva de valor. Todas as reservas de valor são sistemas de crenças. E nós estamos trazendo recém-convertidos para a igreja em um ritmo acelerado. Continue comprado”, disse Michael Novogratz, da Galaxy Digital.

Além do criador da Tesla, outro que colocou o bitcoin em sua bio no Twitter foi Jack Dorsey, CEO da rede social e da Square, empresa de pagamentos que criou o Cash App e que, no ano passado, foi uma das empresas a oferecer suporte e investir no ativo digital.

No momento, o bitcoin é negociado a 37.200 dólares, após recuar cerca de 1.350 dólares depois de atingir a máxima do dia no início da manhã — mesmo assim, o ativo acumula ganhos de 17% nas últimas 24 horas. Nas exchanges brasileiras, o maior ativo digital do mundo é cotado em 196.200 reais.

