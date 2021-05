"A maior mudança comportamental da história", diz Gary Vee sobre NFTs

Gary Vaynerchuk, CEO da VaynerX e um grande investidor de projetos inovadores, participou nesta segunda-feira, 24, do Consensus, evento online sobre blockchain e criptoativos. Na conversa, ele falou sobre NFTs e a salientando a importância desses tokens não-fungíveis para um futuro no qual bens e propriedades intelectuais estarão no mundo virtual.

Conhecido por fazer fortuna com investimentos em companhias como Uber e Snapchat, Gary Vee, que também é um grande entusiasta dos criptoativos, concentra seus esforços atualmente no desenvolvimento de projetos ligados aos NFTs, que, segundo ele, podem representar “a maior mudança de comportamento da história”.

Em um painel na Consensus, Gary Vee disse que os NFTs representam um caminho eficaz para a transposição de bens físicos para o mundo virtual, principalmente por conta da facilidade e segurança que esse tipo de token pode oferecer às pessoas e empresas em relação aos direitos de suas produções, salientando que, em poucos anos, a maior parte das propriedades intelectuais estarão dispostas em blockchains, no formato de NFTs.

Para Gary, essa transição de bens para o universo virtual pode ser comparada com aquela vivenciada por gerações mais antigas em relação ao uso da internet e de outros aplicativos virtuais, salientando que, apesar de haver uma certa resistência à um novo sistema, a necessidade pela adaptação faz com que esse conjunto de pessoas comecem a utilizá-lo. “Gerações mais velhas resistem no começo porque é novo, mas depois sucumbem, porque é verdadeiro... Da mesma forma que foi com aplicativos, QR Codes... Isso acontece com todas as tecnologias”, disse Gary.

Sobre a perspectiva comercial, Vee enxerga nos NFTs uma possibilidade de gerar um aumento expressivo na receita de empresas. Como exemplo, o investidor utilizou a negociação de cards colecionáveis físicos, da NBA, que mesmo sendo vendidos por milhares de dólares em mercados secundários, não geram mais nenhum tipo de receita para a liga de basquete. Entretanto, caso esses cards fossem transpostos para o ambiente virtual, poderiam continuar gerando receita para a NBA, assim como acontece na plataforma oficial de NFTs da liga de basquete norte-americana, Top Shot, na qual todas as revendas dos colecionáveis pagam uma taxa de 5%, que é dividida entre a NBA e a Dapper Labs, responsável pelo desenvolvimento do Top Shot. Para Gary, receber uma parte de cada revenda de seus itens colecionáveis seria capaz de gerar uma receita para a NBA "ainda maior do que a proveniente da venda de direitos de transmissão na TV"

Por fim, Gary ressaltou que os NFTs serão responsáveis pela criação de um mundo completamente diferente, tendo um papel substancial dentro da sociedade e, por conta disso, o investidor está desenvolvendo projetos para fazer parte dessa mudança. “Eu não vejo um mundo em que os NFTs não serão parte da nossa sociedade em 20 anos e eu quero construir as fundações desse cenário para fazer parte disso”, completou.

Com um aumento exponencial em sua popularidade nos últimos meses, os tokens não-fungíveis foram responsáveis por movimentar bilhões de dólares em 2021. Além dos momentos históricos da NBA, que foram negociados por milhares de dólares na plataforma Top Shot, os NFTs também alcançaram o meio artístico, protagonizando uma das maiores vendas de obra de arte da história, o "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS", do artista digital Beeple, que foi arrematado em um leilão da Christie's por 70 milhões de dólares.