Como a guerra entre Rússia e Ucrânia afeta o preço do bitcoin?

O início do conflito entre Rússia e Ucrânia causou pânico no mercado financeiro, e os reflexos também foram sentidos no mercado cripto, que perdeu mais de US$ 150 bilhões de capitalização de mercado em poucas horas.

O preço dos ativos digitais logo se recuperou, mas as dúvidas sobre o que fazer em momentos de tensão e incertezas globais continuam. O bitcoin pode mesmo ser uma reserva de valor? Crises políticas e econômicas podem mesmo derrubar as criptomoedas? O que fazer em situações como a atual?

Quer descobrir a resposta para essas perguntas? Então acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto, ZD e Leonardo Paiva, ecomomista do BTG Pactual em uma discussão sobre o atual cenário macroeconômico e o momento do mercado de criptoativos:

