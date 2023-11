Citibank: setor de ativos reais tokenizados pode chegar a R$ 20 trilhões em 2030

O setor de ativos digitais tokenizados, os famosos tokens RWA, tem se mostrado cada vez mais estratégico para empresas e consumidores, com expectativas de atingir um valor de mercado de até R$ 20 trilhões até o final de 2030, segundo um relatório da equipe de pesquisadores do Citibank.

O mercado brasileiro tem demonstrado um interesse crescente por essas novas ferramentas financeiras, ainda mais depois que o Banco Central do Brasil declarou que o Drex, a nova digital do país, será uma plataforma com objetivo de viabilizar o lançamento de tokens RWA em um ambiente regulado dentro do sistema financeiro nacional.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Uma pesquisa realizada pelo Mosaiclab, especializado em inteligência de mercado, entre maio de 2022 e janeiro de 2023, revelou que 34% dos investidores online no Brasil já possuem criptoativos em suas carteiras, superando investimentos em previdência privada (22%) e tesouro direto (21%), e ficando atrás apenas da tradicional caderneta de poupança (73%).

Brasileiros já investem em criptoativos

Esses dados indicam que cerca de 10 milhões de brasileiros estão investindo em criptoativos, considerando um universo de 31 milhões de investidores online no país, evidenciando a relevância e o potencial de crescimento desse mercado no Brasil.

Uma opção interessante é a renda fixa digital. Segundo a Zuvia, empresa que atua com blockchain, criptomoedas e ativos digitais, esse tipo de investimento tem risco reduzido, sendo lastreado em fluxo financeiro de empresas sólidas, o que garante maior transparência para os investidores e rentabilidades de até 18% ao ano, cerca de 1,34% ao mês.

Dados do Cointelegraph mostram que somente em setembro deste ano, empresas focadas em tokenização transformaram R$ 48,1 milhões de ativos reais (RWA) em ativos digitais e distribuíram ao varejo. O montante é 93% superior ao total tokenizado em agosto.

O crescimento expressivo no final do terceiro trimestre está ligado ao token FAGB11. Em 26 de setembro, a Vórtx QR Tokenizadora emitiu R$ 30 milhões deste token, que é lastreado por cotas de um fundo multimercado administrado pela gestora AGBI.

Em setembro, a emissão de tokens lastreados por fluxos de pagamento totalizou R$ 7,98 milhões, e todas as ofertas foram do MB Tokens. O volume é quase 50% menor quando comparado a agosto.

As ações de tokenização de criptoativos lastreados por recebíveis, cuja proposta é muito similar àquela dos ativos digitais lastreados por fluxos de pagamento, também exibiram queda em setembro. A Liqi conduziu a emissão e distribuição de R$ 864 mil desses tokens ao varejo, volume quase 33,6% menor em relação a agosto.

Tokens RWA

No mercado internacional, as versões tokenizadas dos títulos do Tesouro dos EUA têm experimentado um notável crescimento em 2023, aumentando quase sete vezes até o momento. Esse crescimento se deve à crescente concorrência entre opções de investimento e plataformas de blockchain.

De acordo com os dados da plataforma de monitoramento de ativos do mundo real, RWA.xyz, o mercado de títulos do Tesouro tokenizado atingiu a marca de US$ 698 milhões na segunda-feira, em comparação com cerca de US$ 100 milhões no início do ano. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de novos participantes entrando no espaço e pelo desenvolvimento contínuo de plataformas já existentes, conforme observado por Charlie You, cofundador da RWA.xyz, em seu boletim informativo Our Network.

Os dados da RWA revelam que os protocolos já estabelecidos, como Ondo Finance, Maple e Backed, tiveram um crescimento significativo nos últimos meses. Além disso, novos protocolos lançados em setembro, como Tradeteq e Adatp3r da TrueFi, atraíram depósitos de US$ 4,5 milhões e US$ 8,5 milhões, respectivamente.

Recentemente, o Ethereum superou a rede Stellar em termos de valor de tokens do Tesouro on-chain, enquanto Polygon e Solana também conquistaram mais de US$ 40 milhões em ativos combinados, de acordo com dados de blockchain. Esse panorama demonstra uma diversificação notável no espaço dos blockchains para ativos tokenizados, conforme observou Charlie You, da RWA.xyz.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok