Microsoft ordena que concorrentes parem de usar o Bing para treinar IAs rivais

A Microsoft não quer que suas concorrentes usem o índice de busca do Bing para alimentar novos chatbots de inteligência artificial (IA). De acordo com a Bloomberg, a empresa teria enviado o informe a dois buscadores que usam o Bing para complementar seus mecanismos de busca que os impediria de acessar os dados de pesquisa caso continuassem a usá-los com suas ferramentas de IA.

Normalmente a Microsoft licencia os dados de pesquisa do Bing para várias empresas, incluindo DuckDuckGo, Yahoo e o mecanismo de pesquisa AI You.com.

Enquanto o DuckDuckGo, por exemplo, usa uma combinação de Bing e seu próprio buscador para fornecer resultados de pesquisa, You.com e Neeva também obtêm alguns de seus resultados do Bing, ajudando a economizar tempo e recursos que acompanham o rastreamento do web inteira.

Dados exclusivos

Fontes próximas à situação disseram à Bloomberg que a Microsoft acredita que usar os dados do Bing dessa forma é uma violação de seu contrato e que pode optar por rescindir seus acordos com os mecanismos de busca acusados ​​de usar indevidamente essas informações.

Embora ainda não saibamos a quais mecanismos de pesquisa a Bloomberg se refere em seu relatório, No mês passado, o DuckDuckGo lançou o DuckAssist, uma ferramenta que fornece resumos gerados por IA da Wikipedia e outras fontes para determinadas pesquisas.

Enquanto isso, o You.com oferece um recurso de bate-papo com IA que fornece respostas às perguntas dos usuários, e a Neeva lançou uma ferramenta semelhante com IA que gera resumos anotados.

Com mais empresas como o Google apresentando suas ideias para concorrer com o ChatGPT da OpenAI, a Microsoft provavelmente deseja tornar seus próprios dados de pesquisa exclusivos para o chatbot do Bing.