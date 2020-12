Card virtual em blockchain do craque Mbappé é vendido por US$ 78 mil

Um card virtual que representa o craque francês Kylian Mbappé em um fantasy game de futebol baseado em blockchain foi vendido a incríveis 65 mil euros na última semana, segundo o site oficial do jogo, chamado Sorare.

O Sorare é um jogo digital que utiliza a blockchain Ethereum para que seus usuários colecionem, troquem e comercializem cards que representam jogadores de futebol reais. O desempenho dos jogadores nas partidas reais valem pontos no jogo, então jogadores de alto nível como Mbappé tendem a ser mais interessantes para os participantes.

Alguns dos maiores times do mundo já fecharam parceria com o Sorare. Além do PSG, onde joga Mbappé, recentemente a empresa fechou com o Bayern de Munique, atual campeão da Champions League, mas vários outros grandes times como Atlético de Madri, Porto, Inter de Milão, Lazio, entre vários outros, também estão no fantasy game.

A venda do card de Mbappé, realizada na semana passada, é a maior do jogo até hoje, feita no leilão oficial do game, vendido a 116,15 ETH, ou exatos 64.744 euros na cotação do momento da compra. O comprador, identificado no jogo com o apelido de Maxmersch, já colocou um valor mínimo para revender o card digital: 122.682 euros.

Cada card do jogo tem uma definição de raridade, que vai do “comum” ao “único” — caso do card de Mbappé cuja negociação atingiu o valor recorde. Cada jogador, entretanto, pode possuir diversas variações de card, como acontece com qualquer carde sportivo colecionável.

Jogos de itens colecionávels em blockchain têm ganhado bastante popularidade. Eles funcionam como token não-fungíveis (NFTs), cujas informações são registradas em contratos inteligentes baseados em blockchain, o que impede que sejam alterados ou modificados.

Segundo levantamento do site Decrypt, apenas entre junho e setembro de 2020, o mercado de jogos que usam NFTs cresceu 57%, chegando a movimentar 100 milhões de dólares.