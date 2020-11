Bayern de Munique vai emitir tokens oficiais no blockchain Ethereum

Um dos gigantes do futebol europeu, o Bayern de Munique (ALE) anunciou parceria com o Sorare para emitir tokens oficiais no blockchain Ethereum.

O Sorare é um fantasy game de futebol, na qual os jogadores montam suas equipes com cards de edição limitada, registrados em blockchain, e o desempenho dos atletas nas partidas reais equivalem a pontos no jogo.

De acordo com informações compartilhadas com o Cointelegraph Brasil, a parceria visa permitir que torcedores comprem, vendam e joguem gratuitamente com cards digitais de edição limitada do time e seus principais jogadores, como Manuel Neuer, Thomas Müller e Robert Lewandowski.

O Bayern é o 100º clube de futebol a se juntar ao Sorare, seguindo os passos de outros gigantes da Europa e de times dos Estados Unidos e da Ásia, que também têm parceria com o Sorare para emitir cards digitais, entre eles a Juventus, o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madri.

“Acompanho o Bayern de Munique desde criança. Estamos muito orgulhosos por termos assinado este acordo com um clube tão lendário. Tem havido muito interesse por parte dos dirigentes do Sorare em reunir jogadores do Bayern para melhorar as suas equipes. Este acordo é um passo fundamental na nossa visão de criar um jogo de futebol global. Temos agora três campeões europeus das cinco principais ligas: Juventus, PSG e agora o Bayern”, disse Nicolas Julia, CEO do Sorare, ao Cointelegraph.

O jogo ajudará o FC Bayern Munich a alcançar novas e jovens comunidades, especialmente na Ásia e na América, onde o Sorare tem uma forte base de usuários.

Os fãs do Bayern de Munique em todo o mundo poderão jogar com seus jogadores de futebol favoritos usando os cartões de sua equipe. A pontuação do cartão do jogador dependerá do desempenho do jogador na vida real, seja um jogo da Bundesliga ou da Liga dos Campeões.

A empresa está usando o blockchain Ethereum para criar escassez digital e estabelecer quem possui o cartão digital de um jogador a qualquer momento.

via Cointelegraph Brasil